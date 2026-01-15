 Перейти к основному контенту
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике заявления европейских стран о заинтересованности в мире на Украине, поскольку они не предпринимали усилий для начала прямого диалога с Москвой.

«О какой «заинтересованности в мире» со стороны Европы может идти речь, когда за все время конфликта европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный, прямой, честный, хоть какой-нибудь диалог», — сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики (цитата по «РИА Новости»).

Фон дер Ляйен заявила, что ждет от России «заинтересованности в мире»
Политика
Урсула фон дер Ляйен

12 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после согласования Киевом и союзниками мирного плана России нужно показать «заинтересованность в мире». По мнению МИД России, действия ЕС и «коалиции желающих» направлены на милитаризацию Украины, а размещение воинских подразделений на Украине будет рассматриваться Москвой как прямая угроза безопасности.

Антонина Сергеева
Мария Захарова МИД Россия ЕС
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
