Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике заявления европейских стран о заинтересованности в мире на Украине, поскольку они не предпринимали усилий для начала прямого диалога с Москвой.
«О какой «заинтересованности в мире» со стороны Европы может идти речь, когда за все время конфликта европейцы не проявили ни малейшего желания начать с Россией нормальный, прямой, честный, хоть какой-нибудь диалог», — сказала Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики (цитата по «РИА Новости»).
12 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после согласования Киевом и союзниками мирного плана России нужно показать «заинтересованность в мире». По мнению МИД России, действия ЕС и «коалиции желающих» направлены на милитаризацию Украины, а размещение воинских подразделений на Украине будет рассматриваться Москвой как прямая угроза безопасности.
