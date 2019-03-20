Нурсултанат Казахстан: как семья Назарбаева укрепляет влияние в политике

Решение о переименовании Астаны в Нурсултан было принято в течение нескольких часов. Для этого пришлось запрашивать мнение Конституционного совета, так как по Конституции президент, пришедший к власти в результате досрочного освобождения от должности своего предшественника, не вправе инициировать изменения и дополнения в Основной закон (ст. 48). Однако Конституционный совет постановил, что в соответствии с другой статьей изменения могут вноситься, если рассмотрение решения будет передано парламенту (ст. 91). Парламент единогласно поддержал переименование и внесение соответствующих изменений в Конституцию.

Видео: РБК

Замена удостоверяющих личность документов, переименование на картах и другие необходимые изменения будут проводиться постепенно, заверил министр юстиции Марат Бекетаев. «Важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости, и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок в данном случае неуместны», — был категоричен министр (цитата по Forbes.kz).

Культ личности Назарбаева существовал давно, но такие инициативы, как переименование Астаны, свидетельствуют о том, что он достиг своего апогея, считает главный редактор информационного агентства «Фергана», эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов. Авторы идей о возвеличивании Назарбаева, по мнению эксперта, пытаются продемонстрировать лидеру нации и гражданам устойчивость нынешнего политического курса. Как обратил внимание Кислов, в похожем ключе действовал президент Шавкат Мирзиёев, когда занял кресло президента Узбекистана в 2016 году: «В течение двух лет Мирзиёев опирался на авторитет своего предшественника Ислама Каримова, хотя на сегодняшний день о последнем вспоминают уже не так часто».

Что означает назначение дочери Назарбаева на пост спикера

Еще одним решением парламента в среду стало утверждение на посту председателя сената Дариги Назарбаевой, старшей из двух дочерей первого президента. 55-летняя Назарбаева в политике давно: в 2004 году она впервые стала депутатом нижней палаты, занималась партийным строительством, с 2016 года — сенатор, возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Работала она и в исполнительной власти — в 2015 году недолго была вице-премьером в правительстве Карима Масимова. Назарбаева была замужем за казахским политиком и бизнесменом Рахатом Алиевым, у нее после смерти супруга остались трое детей.

Как сложилась судьба зятя Назарбаева В 2007 году Рахата Алиева, который в то время был крупным акционером Нурбанка, обвинили в похищении руководителей этого кредитного учреждения — председателя правления банка Абильмажина Гилимова и бывшего первого заместителя председателя правления Жолдаса Тимралиева. По версии следствия, Алиев вместе с советником первого зампреда Нурбанка Вадимом Кошляковым требовал переоформления на себя активов, принадлежавших банкирам. В мае 2007 года Алиев был смещен со всех постов, после чего объявил о своем переходе в оппозицию к Назарбаеву и выехал в Австрию. В 2008 году брак между Алиевым и Даригой Назарбаевой был заочно расторгнут, тогда же суд Казахстана заочно приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Алиев был задержан правоохранительными органами Австрии, а в феврале 2015 года покончил с собой в австрийской тюрьме, где дожидался экстрадиции на родину.

С назначением Назарбаевой главой сената конструкция власти в Казахстане становится сложнее, о ее амбициях давно известно, заметил в разговоре с РБК казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Однако, замечает эксперт, если бы Назарбаев хотел передать власть дочери, он мог бы сделать это 19 марта, но он решил передать ее Токаеву.

У Назарбаевой много противников со времен олигархических войн 1990-х, ее бывший супруг был сильным раздражителем, поэтому внутри элиты она не пользуется стопроцентной поддержкой, указывает он. Токаев, по словам Ашимбаева, имеет больше шансов на долгосрочное удержание власти, так как он нейтрален, устраивает многих внутри и за пределами страны.

При обсуждении транзита власти в Казахстане нередко говорят о том, что одним из претендентов должен быть представитель семьи первого президента, Дарига Назарбаева единственная из всех, у кого есть политический опыт, обращает внимание глава экспертной «Группы оценки рисков» Досым Сатпаев. Однако он согласен с тем, что Назарбаева не лучший кандидат на пост главы государства в долгосрочной перспективе из-за прошлых разногласий с представителями казахстанской элиты.

Утверждение Дариги Назарбаевой на посту спикера сената может свидетельствовать о росте ее потенциала в качестве преемника, допускает Кислов. «Если такие планы имеются, это может привести к очень негативным последствиям для Казахстана», — сказал он. «Дарига Назарбаева не располагает в стране серьезным политическим влиянием или популярностью внутри элит. Ее авторитет резко упадет после ухода ее отца из власти», — пояснил Кислов.

У кого максимальные шансы стать вторым избранным президентом

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что назначение Назарбаевой осложняет положение Токаева, так как на важнейший пост (по Конституции именно к председателю сената переходят полномочия главы государства, если президент их не может исполнять) назначен политический долгожитель и член семьи первого президента.

19 марта Назарбаев сказал, что новый президент доработает до очередных выборов, то есть до весны 2020 года. Однако выборы могут пройти раньше, уверен Ашимбаев, уже в декабре этого года. «Нельзя утверждать однозначно, что выборы пройдут именно в 2020 году, возможен и досрочный вариант», — согласен директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда. По его мнению, кандидатура преемника на пост нового президента еще не определена. Токаев, которого Назарбаев выбрал президентом на период до следующих выборов, пока о своих президентских амбициях не заявлял, обращает внимание Ашимбаев.

Из членов семьи на пост преемника может также претендовать племянник президента Самат Абиш, отмечает Сатпаев. Он никогда не был публичной фигурой, карьеру сделал в силовых структурах, сейчас занимает пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, однако пока неизвестно, какую роль силовики будут играть во время транзита, указывает эксперт.