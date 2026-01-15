Сокращение запасов в Китае вызвало рост цен на уголь из России

Экспортные цены на российский уголь, направляемый в Азию, в начале года стали расти. Среди причин — снижение запасов энергетического угля в Китае и увеличение спроса со стороны индийских металлургов

Фото: Ding Lei / XinHua / Global Look Press

Уменьшение запасов угля в КНР и рост издержек на местных шахтах подтолкнули вверх цены на российское твердое топливо в первую неделю января 2026 года, оценили в NEFT Research (РБК ознакомился с обзором аналитиков). Стоимость тонны энергетического угля калорийностью 5500 на базисе FOB Восточный поднялась 5–11 января на 2,5% к концу прошлого года — до $74,1.

В течение 2025 года цены на такой уголь демонстрировали заметную волатильность. Весной и летом прошлого года они планомерно снижались: например, в последнюю неделю марта находились на отметке $67,5, а в тот же период января составляли $75,9, к концу июня — $62,6. В сентябре ситуация начала стабилизироваться (к последней неделе месяца котировки вернулись к $67,6), и к концу октября цены достигли уровня, близкого к показателю в начале года. Позитивная динамика продолжилась в ноябре с замедлением к концу месяца, а в декабре цены пошли на спад: с 5 декабря по 2 января они снизились с $80,4 до $72,2.

Сейчас, отмечают аналитики, большинство китайских электростанций по-прежнему придерживаются «взвешенной» закупки, приобретая сырье только по мере необходимости. Причина — невысокий спрос и отсутствие «реального импульса» для устойчивого восстановления рынка. Исходя из этого, уточняет Александр Котов, партнер NEFT Research, для резкого роста котировок, как и существенного отскока, пока предпосылок нет — они будут находиться в пределах текущих цен с незначительными колебаниями.

Александр Григорьев, замгендиректора Института проблем естественных монополий, также констатировал, что китайская статистика косвенно подтверждает тезис, что динамика спроса на энергетический уголь сейчас не самая лучшая. За январь—ноябрь 2025 года, указывает он, выработка электроэнергии на китайских теплоэлектростанциях уменьшилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Конечно, какая-то часть снижения выработки пришлась на газовую генерацию, но основная доля — это все-таки уголь», — резюмировал эксперт.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке коксующегося угля. Хотя 5–11 января котировки не изменились, в годовом выражении они увеличились на 5,1%, до $133 за тонну. В начале года на одной из крупных австралийских шахт (Австралия входит в тройку лидеров — экспортеров угля вместе с Индонезией и Китаем. — РБК) произошел перебой, вызванный сильными дождями, что породило опасения насчет поставок, говорится в обзоре NEFT Research. Кроме того, на внутреннем рынке Индии наметился перелом, связанный с увеличением объема производства. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), в октябре оно выросло на 5,9% год к году, до 13,6 млн т, в ноябре — на 10,8%, до 13,7 млн т, в декабре — на 3,2%, до 14,1 млн т. Также с 1 января, указывает Котов, правительство Индии ввело на полгода импортную пошлину на некоторые виды стальной продукции, чтобы ограничить более дешевые поставки, прежде всего из Китая, и поддержать внутренний рынок. Все это создает предпосылки для восстановления спроса на коксующийся уголь в ближайшее время, считают аналитики.

По оценке Максима Шапошникова, советника управляющего фонда «Индустриальный код», нынешняя цена $74,1 за тонну угля калорийностью 5500 — это все равно ниже себестоимости поставок для кемеровских горняков. Об этом же свидетельствует и уровень нетбэка, отражающий убыточность либо рентабельность экспорта: по состоянию на начало января для энергетического угля калорийностью 6000 из Кузбасса на базисе FOB Восточный он составлял 1,2 тыс. руб. за тонну при себестоимости 2,6 тыс. руб., согласно расчетам NEFT Research. По прогнозам Шапошникова, пока энергетический уголь будет оставаться на низком уровне цен в преддверии китайского Нового года.

«В дальнейшем есть надежда на то, что Индонезия снизит объемы собственной добычи на 20% и это приведет к росту средних цен до $90–95 за уголь калорийностью 6000», — рассуждает он. Что касается повышения котировок коксующегося угля, в него эксперт пока не очень верит ввиду избытка предложения стального проката из Китая. Импортные пошлины Индии также не окажут существенной поддержки спросу. «В целом год будет непростым для российских угольщиков, и есть риски банкротств в отрасли», — заключил Шапошников.

По мнению Григорьева, в 2026 году ситуация со спросом на уголь со стороны энергетиков должна выправиться, но будет ли рост уже в первом квартале, сказать сложно.