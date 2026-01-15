Банк России почти удвоит продажи валюты на внутреннем рынке

В январе — начале февраля Минфин нарастит продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила. Это приведет к увеличению предложения валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ, который ежедневно зеркалирует операции министерства

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В январе и начале февраля Банк России будет ежедневно продавать на внутреннем рынке валюту на 17,42 млрд руб. против 10,22 млрд руб. в день, установленных ранее. Это следует из данных Минфина о плановом объеме операций на ближайшие несколько недель.

Как говорится в сообщении ведомства, в период с 16 января по 5 февраля 2026 года Минфин будет продавать валюту и золото на 12,8 млрд руб. ежедневно. Совокупный объем средств от продажи иностранной валюты и золота составит 192,1 млрд руб. Это связано с тем, что по итогам декабря суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов России от прогнозов составило плюс 39,8 млрд руб. По итогам января объем недополученных дополнительных нефтегазовых доходов может составить минус 231,9 млрд руб., прогнозируют в ведомстве.

Банк России будет зеркалировать операции Минфина на внутреннем валютном рынке и продавать валюту еще на 4,62 млрд руб., анонсированные ранее.

Это будет седьмой месяц подряд, когда Минфин будет продавать валюту и золото. И объемы продаж, анонсированные на январь — начало февраля, — наибольшие как минимум за год, следует из ранее опубликованных данных. В январе 2026-го министерство раскрыло свои планы по операциям с валютой и золотом с опозданием на день. Задержку там ранее объясняли «завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов».

Объем операций, которые будет зеркалировать ЦБ, сформирован за счет равномерного распределения на шесть месяцев операций в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года.

Рост или снижение предложения валюты от ЦБ (или других участников) на внутреннем валютном рынке может оказывать влияние на курс рубля. Если предложение валюты растет в достаточном объеме, то рубль может двигаться в сторону укрепления; если предложение снижается, то российская валюта может ослабляться.