Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам
Россия оставляет за собой право дать ответ военно-технического характера на выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.
Решение Финляндии выйти из конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу 10 января.Теперь финская армия сможет вернуть этот вид вооружений в свой арсенал.
«Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера», — отметила Захарова.
Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин, вступил в силу в 1999 году, на данный момент в нем участвовали более 160 государств.
Хельсинки ратифицировал документ в 2012 году. Тогда на вооружении Финляндии находилось около 1 млн противопехотных мин. За четыре года они все были уничтожены.
Помимо Финляндии о выходе из Оттавского договора в 2025 году заявили Латвия, Литва, Эстония и Польша. Страны Балтии окончательно вышли из соглашения 27 декабря, Польша перестанет в нем участвовать 20 февраля 2026 года.
Свое решение страны объяснили тем, что с момента ратификации конвенции ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, «значительно усилились».
