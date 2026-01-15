 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам

Захарова допустила ответ на выход Финляндии из конвенции о противопехотных минах
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Россия оставляет за собой право дать ответ военно-технического характера на выход Финляндии из конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Решение Финляндии выйти из конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин вступило в силу 10 января.Теперь финская армия сможет вернуть этот вид вооружений в свой арсенал.

«Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера», — отметила Захарова.

Какие страны вышли из конвенции по противопехотным минам. Инфографика
Политика
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Оттавский договор, или Конвенция о запрете противопехотных мин, вступил в силу в 1999 году, на данный момент в нем участвовали более 160 государств.

Хельсинки ратифицировал документ в 2012 году. Тогда на вооружении Финляндии находилось около 1 млн противопехотных мин. За четыре года они все были уничтожены.

Помимо Финляндии о выходе из Оттавского договора в 2025 году заявили Латвия, Литва, Эстония и Польша. Страны Балтии окончательно вышли из соглашения 27 декабря, Польша перестанет в нем участвовать 20 февраля 2026 года.

Свое решение страны объяснили тем, что с момента ратификации конвенции ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, «значительно усилились».

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Финляндия противопехотные мины конвенция МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
