Спорт⁠,
0

FIS на 1,5 года отстранила норвежских тренеров из-за читерства с формой

FIS отстранила трех специалистов сборной Норвегии из-за скандала с экипировкой
Норвежского тренера по прыжкам на лыжах с трамплина Бревига, его помощника Лоббена и портного команды Ливелтена отстранили на 1,5 года из-за читерства с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме
Мариус&nbsp;Линдвик
Мариус Линдвик (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила на 18 месяцев бывшего главного тренера сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Магнуса Бревига, его помощника Томаса Лоббена и портного Адриана Ливелтена из-за незаконных манипуляций с формой во время чемпионата мира в Тронхейме. Об этом сообщила пресс-служба FIS.

Срок дисквалификации составляет 18 месяцев за вычетом периода временного отстранения с марта 2025 года (они смогут вернуться в спорт в следующем сезоне, если найдут работу). Их также обязали выплатить компенсацию расходов на разбирательство в размере 5 тыс. швейцарских франков (более €5,3 тыс.).

В марте на чемпионате мира в Тронхейме двух олимпийских чемпионов, Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, дисквалифицировали с соревнований на большом трамплине из-за подозрений в жульничестве с экипировкой. При этом Линдвик потерял серебро.

Протест в FIS после появления снятого скрытой камерой видео перешивки костюмов подали сборные Австрии, Польши и Словении. После дополнительной проверки это подтвердилось.

Позднее руководитель команды Ян-Эрик Ольбу признал нарушения и заявил, что они «попытались обмануть систему».

Авторы
Теги
Рената Утяева
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Норвегия прыжки на лыжах с трамплина
