Дочь Керимова подала иск против Швейцарии из-за санкций
Дочь попавшего под санкции российского миллиардера Сулеймана Керимова Гульнара подала иск против Швейцарии по вопросам санкций. Об этом сообщило адвокатское бюро Asari Legal, которое представляет интересы Керимовой.
«Asari Legal представляет интересы Гульнары Керимовой в инвестиционном арбитражном разбирательстве против Швейцарской Конфедерации на основании Соглашения между СССР и Швейцарией о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 года», — сказано в публикации.
Спор затрагивает вопросы защиты инвестиций и соблюдения международных обязательств государства в условиях санкций. В Asari Legal отметили, что дело имеет прецедентное значение для международной инвестиционной практики
По данным Global Arbitration Review, поводом для подачи иска стала заморозка инвестиций Керимовой в элитную недвижимость. Pravo.ru со ссылкой на GAR сообщило, что претензии касаются блокировки активов, оформленных через швейцарские компании и связанных с вложениями Керимовой в недвижимость, предположительно расположенную во Франции.
Осенью 2022 года США ввели санкции против членов семьи российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова: его жены Фирузы, дочерей Гульнары и Амины, а также сына Саида. Тогда же под ограничения попали четыре французские компании в сфере недвижимости, которые, по информации американского Минфина, принадлежат Гульнаре Керимовой. Это Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS и Villa Lexa Estates SAS. После начала военной операции России на Украине Керимов также попал под санкции Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Канады и ряда других стран.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC