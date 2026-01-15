 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Европейские страны рано или поздно вернутся к конструктивному общению с Россией, заявил на церемонии принятия верительных грамот иностранных послов президент России Владимир Путин. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. РБК вел трансляцию мероприятия.

«Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, с учетом озабоченности в сфере безопасности», — сказал глава государства.

Путин заявил, что «мир не наступает сам — его строят каждый день»
Политика
Владимир Путин

В декабре 2025 года глава департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что восстановлению диалога между Россией и странами Европы поможет смена состава Еврокомиссии. Он также подчеркнул, что санкционная политика ЕС против России наносит вред самому союзу.

В Кремле ранее неоднократно заявляли, что диалог между Россией и Европой рано или поздно будет восстановлен. Президент Владимир Путин говорил, что в будущем отношения с Евросоюзом должны восстановиться, в Европе есть много людей, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят громко.

