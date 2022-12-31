Перейти к основному контенту
Футбол
∙
Испания. Кубок
Расинг Сантандер
Барселона
1
11,5
x
7,8
2
1,23
Футбол
∙
Франция. Лига 1. Сезон 25/26
ПСЖ
Лилль
1
1,4
x
5
2
7,1
Футбол
∙
Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
1
3,55
x
3,9
2
1,95
Футбол
∙
Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26
Ливерпуль
Бернли
1
1,23
x
6,3
2
12
Футбол
∙
Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26
Ноттингем Форест
Арсенал
1
6
x
4,3
2
1,53
Единоборства
∙
MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов
Джастин Гейджи
Пэдди Пимблетт
1
2,75
x
57
2
1,48
Единоборства
∙
MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов
Кайла Харрисон
Аманда Нунис
1
1,5
x
56
2
2,66
Единоборства
∙
MMA. UFC 324. Лас-Вегас
Умар Нурмагомедов
Дейвесон Фигейредо
1
1,06
x
70
2
10,15
Единоборства
∙
MMA. UFC 324. Лас-Вегас
Шон О`Мэлли
Сун Ядун
1
1,46
x
57
2
2,8
Единоборства
∙
MMA. UFC 324. Лас-Вегас
Вальдо Кортес-Акоста
Деррик Льюис
1
1,28
x
64
2
3,85