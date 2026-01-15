Генпрокуратура объявила нежелательным грантовый фонд при МИД Канады
Генеральная прокуратура России признала деятельность канадского фонда Canadian Fund for Local Initiatives нежелательной в России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, фонд, работающий под управлением МИД Канады и финансирующий проекты более чем в 120 странах, использовал проектную деятельность для пропаганды и формирования негативного образа России.
«Под прикрытием проектной работы структурой активно ведется пропагандистская деятельность по формированию негативного образа России с целью разрыва связей местных политических элит с нашей страной», — говорится в сообщении.
Канадский фонд поддержки местных инициатив (CFLI) — это программа правительства Канады с годовым бюджетом около $26,8 млн, финансирующая небольшие проекты местных организаций гражданского общества более чем в 120 странах.
По информации правительства Канады, в среднем фонд поддерживает около 650 инициатив в год, направленных на развитие демократии и прав человека, гендерное равенство, мир и безопасность, инклюзивный экономический рост, экологию и климат, а также здравоохранение и образование, сказано в описании.
