Франция находится в зоне досягаемости российского ракетного комплекса «Орешник», Вооруженные силы стран Европы должны получить схожее по характеристикам вооружение. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на стратегической авиабазе города Истр, передает BFMTV.

«Мы также должны обзавестись таким оружием, способным изменить ситуацию в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Удар «Орешником» по Украине в начале января является «очень явным сигналом» того, что некая держава обладает такими возожностями и решила вооружиться ими, добавил Макрон. Этот сигнал надо вопринимать «громко и ясно», считает французский лидер.

Мы находимся в зоне досигаемости этих выстрелов. Поэтому если мы хотим и здесь сохранить доверие, мы, европейцы, и особенно Фрнация, обадающая определенными технологиями, должны получить это новое оружие, которое в краткосрочной песпективе изменит правила игры», — подчеркнул Макрон.

«Орешник» — российская баллистическая ракета средней дальности.

Впервые получила известность 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин. «Огромное предприятие, было уникальнейшим в Советском Союзе, там пять—семь этажей под землей (все готовились к ядерной войне). И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», — оценил последствия удара белорусский лидер Александр Лукашенко.

В ночь на 9 января 2025 года был нанесен еще один удар «Орешником» по Украине, был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны. «Ударом ПГРК «Орешник» поражены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией (БПЛА), а также инфраструктура заводского аэродрома», — заявило ведомство.

