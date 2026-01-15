 Перейти к основному контенту
branding image
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе

Сальдо: иностранных журналистов пригласили посетить херсонское село Хорлы
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Иностранным журналистам поступили приглашения посетить херсонское село Хорлы, где при ударе беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь погибли 29 человек, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Я приоткрою небольшой секрет: вроде бы есть желающие», — сказал он.

Глава региона обвинил Украину и западные страны в замалчивании трагедии и давлении на иностранных журналистов, желающих осветить ситуацию.

Среди погибших при ударе по кафе в Хорлах нашли тела 16 женщин
Политика
Фото:Никита Попов / РБК

Удар по кафе и гостинице в Хорлах произошло в ночь на 1 января. В результате атаки погибли 29 человек, пострадали не менее 60.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса).

