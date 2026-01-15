Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе
Иностранным журналистам поступили приглашения посетить херсонское село Хорлы, где при ударе беспилотников ВСУ в новогоднюю ночь погибли 29 человек, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
«Я приоткрою небольшой секрет: вроде бы есть желающие», — сказал он.
Глава региона обвинил Украину и западные страны в замалчивании трагедии и давлении на иностранных журналистов, желающих осветить ситуацию.
Удар по кафе и гостинице в Хорлах произошло в ночь на 1 января. В результате атаки погибли 29 человек, пострадали не менее 60.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса).
