Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера
США задержали в Карибском бассейне шестой танкер — судно под названием Veronica. Южное командование Вооруженных сил США опубликовало в соцсети X видеозапись его захвата.
На кадрах, снятых с беспилотника, показана высадка американских военных на палубу корабля.
Американские власти обвиняют танкер в перевозке подсанкционной нефти. По словам военных, операция была проведена «без происшествий».
О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, американский президент Дональд Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций.
