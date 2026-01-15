 Перейти к основному контенту
Захват Мадуро⁠,
0

Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера

Сюжет
Захват Мадуро

Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера
Video

США задержали в Карибском бассейне шестой танкер — судно под названием Veronica. Южное командование Вооруженных сил США опубликовало в соцсети X видеозапись его захвата.

На кадрах, снятых с беспилотника, показана высадка американских военных на палубу корабля.

США захватили шестой танкер, связанный с Венесуэлой
Политика
Корабль Береговой охраны США

Американские власти обвиняют танкер в перевозке подсанкционной нефти. По словам военных, операция была проведена «без происшествий».

О полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, американский президент Дональд Трамп объявил в конце декабря. С тех пор американские власти регулярно отчитываются о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций.

Авторы
Теги
Александра Озерова
нефтетанкер танкер США Армия США Карибское море
