Председатель ОБСЕ заявил о подготовке к деэскалации на Украине
ОБСЕ не будет чудотворным решением по урегулированию украинского конфликта, но организация может выступить как площадка для диалога или механизм поддержки прекращения огня. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис в своей речи на заседании постоянного совета организации.
По словам Кассиса, приоритетом ОБСЕ является установление «справедливого и прочного мира» на Украине. Поэтому он попросил генерального секретаря организации Феридуна Синирлиоглу усилить подготовку готовности ОБСЕ, чтобы совет мог взять на себя «целевую, достоверную и дополняющую роль» на случай деэскалации конфликта или прекращения огня между Россией и Украиной.
«ОБСЕ не будет ни силой по навязыванию мира, ни чудотворным решением. Но она может служить полезным целям — в частности, выступая площадкой для диалога, механизмом поддержки прекращения огня или целевым стабилизирующим актором», — заключил Кассис.
Действующем председателем ОБСЕ становится министр иностранных дел страны-председателя. Швейцария приняла председательство в организации 1 января.
В конце ноября издание Le Temps сообщило, что Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. По словам главы отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо, страна намерена «дать реально шанс диалогу» в рамках организации при тесном контакте с Москвой и Киевом.
