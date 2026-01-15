 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Председатель ОБСЕ заявил о подготовке к деэскалации на Украине

Кассис: ОБСЕ должна быть готова к деэскалации конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Иньяцо Кассис
Иньяцо Кассис (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

ОБСЕ не будет чудотворным решением по урегулированию украинского конфликта, но организация может выступить как площадка для диалога или механизм поддержки прекращения огня. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис в своей речи на заседании постоянного совета организации.

По словам Кассиса, приоритетом ОБСЕ является установление «справедливого и прочного мира» на Украине. Поэтому он попросил генерального секретаря организации Феридуна Синирлиоглу усилить подготовку готовности ОБСЕ, чтобы совет мог взять на себя «целевую, достоверную и дополняющую роль» на случай деэскалации конфликта или прекращения огня между Россией и Украиной.

«ОБСЕ не будет ни силой по навязыванию мира, ни чудотворным решением. Но она может служить полезным целям — в частности, выступая площадкой для диалога, механизмом поддержки прекращения огня или целевым стабилизирующим актором», — заключил Кассис.

Лавров не поедет в Вену на ежегодную встречу глав МИД ОБСЕ
Политика
Сергей Лавров

Действующем председателем ОБСЕ становится министр иностранных дел страны-председателя. Швейцария приняла председательство в организации 1 января.

В конце ноября издание Le Temps сообщило, что Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ. По словам главы отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо, страна намерена «дать реально шанс диалогу» в рамках организации при тесном контакте с Москвой и Киевом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ОБСЕ Вена прекращение огня Украина Россия
Материалы по теме
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ
Политика
Зеленский раскрыл позицию США о необходимости прекращения огня
Политика
Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 91,81 (-0,38) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 78,53 (-0,04) Инвестиции, 17:42
Аэропорты Геленджика и Краснодара закрыли для полетов Политика, 18:33
Мэр Харькова сообщил о разрушении крупного энергообъекта Политика, 18:31
В ДНР рассказали о последствиях ударов ВСУ по энергетике Политика, 18:30
Главврача роддома, где погибли младенцы, отправили под домашний арест Общество, 18:23
Почему вырос биткоин. Главное из отчета Glassnode Крипто, 18:23
Появились кадры захвата США шестого нефтяного танкера Политика, 18:21
Сальдо заявил о приглашении иностранной прессы на место удара по кафе Политика, 18:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Макрон потребовал создать аналог «Орешника» для Европы Политика, 18:12
Захарова заявила об ответе Финляндии на выход из конвенции по минам Политика, 18:06
Самюэля Это’о дисквалифицировали на 4 матча за неспортивное поведение Спорт, 18:03
Один день в премиальном поселке «Папушево Парке» РБК и Папушево Парк, 18:02
Путин выразил надежду на возвращение к конструктивному общению с Европой Политика, 17:59
ЦБ опустил курс евро ниже ₽92, но сохранил курс доллара выше ₽78 Инвестиции, 17:53
Захарова заявила, что Европа не заинтересована в мире на Украине Политика, 17:51