Оружию требуется расширенная гарантия

Что мешает военному экспорту России в Центральноафриканскую Республику

Новой поставке российского оружия в Центральноафриканскую Республику мешает позиция Запада. Необходим контроль за его дальнейшим оборотом, рассказали РБК в Форин-офисе, поясняя точку зрения Лондона

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Нет гарантий

Великобритания пока не может поддержать снятие с Центральноафриканской Республики (ЦАР) введенного в 2013 году Советом Безопасности ООН эмбарго, так как в Лондоне опасаются, что оружие попадет в руки «тех, кто может нанести вред гражданскому населению»; при этом действующий санкционный режим, введенный ООН в отношении ЦАР, способствует укреплению стабильности и безопасности в этой стране. Об этом РБК заявили в четверг, 13 декабря, в пресс-службе британского Министерства иностранных дел, отвечая на вопрос о том, при каких условиях Лондон может поддержать поставку второй партии российского оружия в ЦАР, информация о которой появилась в конце октября.

Франция в целом поддерживает идею снятия оружейного эмбарго с ЦАР, но у Парижа все еще остается беспокойство относительно последствий такого шага. Об этом во вторник, 11 декабря, заявила министр обороны Франции Флоранс Парли. «Главное, чтобы оружие, предназначенное для нужд центральноафриканской армии, можно было идентифицировать и <...> отслеживать. Если эти условия будут выполнены, то не останется доводов против снятия эмбарго», — сказала Парли в ходе визита в Банги, столицу ЦАР.

Парли также заявила о переправке в ЦАР на безвозмездной основе 1,7 тыс. автоматов Калашникова для нужд правительственной армии — FACA. Эти автоматы были изъяты ООН в 2016 году, когда организация пресекла нелегальные поставки оружия в Йемен. Франция получила разрешение на передачу автоматов в феврале этого года, уточняет Reuters.

Оружейное эмбарго в отношении ЦАР было введено, чтобы предотвратить новый виток вооруженного конфликта в республике. Любая отправка оружия в регион может​ осуществляться только с согласования Комитета Совета Безопасности ООН по исполнению резолюции 2127, которой и было введено эмбарго. В него входят 15 стран — участниц Совета Безопасности ООН, все решения в комитете принимаются консенсусом (ни один из участников не должен быть против). Действие эмбарго истекает 31 января 2019 года, но ожидается, что оно будет продлено.

Вторая российская заявка

В декабре 2017 года Россия получила одобрение на поставку первой партии оружия. Оно было отправлено в ЦАР в январе-феврале 2018 года. Стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему были предоставлены ЦАР на безвозмездной основе. Доступ к оружию и боеприпасам получили президентская гвардия, FACA, полиция, жандармерия и Министерство юстиции, отмечалось в докладе ООН. При получении российского оружия каждому его получателю в ЦАР присваивались специальная карточка и личный номер.

Нынешняя позиция Великобритании и Франции тормозит удовлетворение следующей российской заявки на поставку оружия в ЦАР. В конце октября российский МИД сообщил, что Москва направила в Комитет СБ ООН по резолюции 2127 запрос на отправку в ЦАР партии военно-технического оборудования и 60 военных инструкторов. При этом в заявлении российского ведомства отмечалось, что «некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию». В частности, согласованию российской заявки о поставке партии оружия в ЦАР препятствовали США, отметил российский МИД. Он призвал другие страны отказаться «от надуманных предлогов по искусственному торможению укрепления национальных силовых структур страны (ЦАР)».

Как сообщил РБК второй секретарь российского посольства в ЦАР Виктор Токмаков, главной проблемой на пути поставок оружия остается позиция западных стран в ООН. По словам дипломата, попытки снять эмбарго, в частности, блокируют представители США, Великобритании и Франции.

При этом Токмаков указал, что западные делегации не реагируют на обращения российской стороны и властей ЦАР. 24 сентября постпред ЦАР при ООН представил письмо от лица Минобороны республики с пояснениями по вопросам, поднятым представителями ряда западных делегаций, «однако американцы захотели получить более развернутый ответ». По словам Токмакова, 14 ноября этот ответ был предоставлен военным ведомством ЦАР, однако никакого ответа от западных делегаций не последовало, утверждает Токмаков. «Мы предоставили все пояснения по поводу нашей поставки, однако эмбарго все равно не снято», — резюмировал дипломат.

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В Госдепартаменте США на запрос РБК относительно позиции Вашингтона по поводу российской заявки ответили, что США заинтересованы в стабильности в ЦАР и что Америка остается главным донором гуманитарной помощи этой стране. Вопросы РБК по поводу деталей рассмотрения российской заявки в ведомстве посоветовали задать руководству Комитета СБ ООН по резолюции 2127. Председателем комитета является представитель Кот-д'Ивуара; на запрос РБК эта структура не ответила.

Помимо России одобрения своей заявки Комитетом СБ ООН по резолюции 2127 на поставку оружия в ЦАР ожидает Китай. Однако против выступают США и Франция. Они настаивают на том, чтобы из перечня отправляемого Китаем в ЦАР оружия были исключены средства противовоздушной обороны, так как у страны нет нужды в таких вооружениях, писали французский портал JeuneAfrique и франкоязычная редакция издания Voice of America.

Эмбарго как угроза безопасности

В ноябре глава парламента ЦАР Лоран Нгон Баба заявлял, что эмбарго на поставку оружия представляет угрозу безопасности республики. По словам Баба, повстанцам удается получать оружие, даже несмотря на существующие ограничения, тогда как военный потенциал FACA снижается. «В контексте эмбарго центральноафриканские военные силы не могут выполнять свою миссию», — настаивал он, выступая перед иностранными дипломатами.

Баба раскритиковал страны, мешающие Москве и Пекину оказать военную помочь ЦАР. «Вы своими глазами можете наблюдать, насколько драматичной является нынешняя ситуация, и поэтому вы должны выразить тревогу по этому поводу», — сказал Баба дипломатам, напомнив о ряде инцидентов в республике. В частности, 15 ноября на юго-востоке ЦАР в результате атаки повстанцев погибли порядка 50 человек.

По мнению Токмакова, согласно утвержденным в ООН процедурам, если западные делегации не предоставят ответа на пояснения ЦАР и не выскажут дополнительные претензии, то в феврале следующего года эмбарго будет снято автоматически. Таким образом представители ЦАР могут закончить оформление поставки оружия, считает российский дипломат.

Российское оружие действительно помогло бы укреплению FACA, сказал РБК глава оппозиции ЦАР из партии «Союз по обновлению Центральной Африки» (URCA) Ансиен-Жорж Делагеле. «Мы ждем решения Комитета СБ ООН по резолюции 2127. Я не понимаю, почему это оружие еще не было доставлено, и надеюсь, что мы получим оружие в январе-феврале», — отметил он.

«По нашим оценкам, трое из пяти постоянных членов СБ ООН — Россия, Китай и Франция — не будут возражать против снятия оружейного эмбарго с ЦАР. Ключевая в этом вопросе позиция Франции была недвусмысленно высказана несколько дней назад министром обороны Флоранс Парли, которая заявила, что Париж не имеет принципиальных возражений против снятия эмбарго», — сказала РБК Полина Слюсарчук, исполнительный директор компании «Интеграция экспертизы», которая специализируется на африканской тематике. При этом на принятие решений может повлиять малопредсказуемая сейчас динамика отношений между Россией и США и в меньшей степени Великобританией, отмечает эксперт. К концу января 2019 года вполне может сложиться ситуация, при которой солидарное с Россией голосование в СБ ООН по этому вопросу для них может быть невозможным, говорит Слюсарчук.