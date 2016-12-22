Франция выделит ЦАР €24 млн и оружие

Центральноафриканская Республика (ЦАР) получит от Франции помощь в размере €24 млн, кроме того в страну поставят оружие, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, передает Voaafrique.

«Франция хочет продолжить свое историческое партнерство с Центральноафриканской Республикой», — сказал Ле-Дриан на пресс-конференции. Он пояснил, что речь идет о 1,4 тыс. единиц автоматического оружия. Глава МИД Франции не назвал дату начала поставок, но заявил, что это произойдет «скоро».

В прошлый понедельник, 22 октября, в МИД России заявили, что планируют направить в ЦАР новую партию оружия и 60 военных инструкторов. При этом в стране уже находятся 175 российских инструкторов, которые занимаются подготовкой местных военных.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли позже сказала, что присутствие России в ЦАР не способствует стабилизации ситуации в этой стране. Ее заявление последовало за сообщениями о том, что один из лидеров военного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» Абдулай Иссен поставил центральноафриканским войскам ультиматум и призвал их вместе с «российскими наемниками» покинуть контролируемые им территории в течение 48 часов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту информацию фейком.