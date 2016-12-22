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Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой
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Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой
Политика, 21 авг, 23:07
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Ценный континент: зачем Россия расширяет военное сотрудничество с Африкой
Минобороны России заключило соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской Республикой и Буркина-Фасо. Россия вряд ли заработает на продаже этим странам оружия, но может получить выгоду от доступа к природным ресурсам
Солдаты армии ЦАР (Фото: Luc Gnago / Reuters)

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ был подписан во вторник, 21 августа, на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке министрами обороны двух стран Сергеем Шойгу и Мари-Ноэль Кояра. Соглашение станет основой для подготовки центральноафриканских военных российскими специалистами, пояснила глава военного ведомства ЦАР.

На том же форуме Россия заключила соглашение о военном сотрудничестве и с другим африканским государством — Буркина-Фасо. Оно позволит начать «практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом», пояснил Шойгу.​

Шойгу подписал военное соглашение с Центральноафриканской Республикой
Политика

В обеих странах уже присутствуют военные из других государств: в ЦАР располагается военный контингент ООН, в Буркина-Фасо — военные базы США и Франции.

Соглашение с ЦАР подписано на неопределенный срок, уточнил РБК второй секретарь посольства России в ЦАР Виктор Токмаков. По его словам, в документе определены сферы сотрудничества между странами. Речь идет не только об отправке российских инструкторов в Центральноафриканскую Республику, но и об обучении военных ЦАР в российских военных учебных заведениях. Он также отметил, что похожие формы сотрудничества между другими ведомствами двух стран в настоящее время не рассматривались.

Военное обучение​

О военном сотрудничестве России и ЦАР стало известно в марте этого года, когда российский МИД сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также о поставке на нужды армии партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Россия оказывает военную помощь ЦАР на основании запроса властей страны и с согласия Совета Безопасности ООН, сообщало дипломатическое ведомство.

Такого рода соглашения заключаются регулярно с целью упорядочить взаимодействие по линии национальных оборонных ведомств, включая обмен информацией и содействие в подготовке кадров. Обычно они содержат стандартный набор взаимных обязательств в области военного образования, обмена информацией, визитов официальных делегаций, взаимодействия в спасательных операциях, рассказал эксперт компании «Интеграции экспертизы» (занимается исследованием Африки) Вадим Зайцев.

МИД сообщил об отправке российских военных в Центральную Африку
Общество

Как следует из доклада ООН, российские инструкторы в Центральноафриканской Республике занимаются обучением и тренировкой правительственных военных сил и сотрудников правоохранительных органов. База российских специалистов находится в Беренго, в поместье бывшего лидера ЦАР Жан-Беделя Бокассы, где инструкторы тренируют 160 полицейских и 50 жандармов. На территорию этой базы незадолго до убийства пытались попасть журналисты Джемаль, Радченко и Расторгуев.

Российские специалисты также находятся в городах Сибю и Бангасу, где оказывают поддержку правительственным военным силам (FACA), а также помогают в охране госпиталей в Бриа и Уада, которые ЦАР подарила Россия. При этом глава российской миссии (имя не приводится), которая занимается обучением африканских солдат, отметил в разговоре с экспертами ООН, что, несмотря на данные некоторых СМИ, у него нет планов включать россиян в состав национальной гвардии президента или в команду, отвечающую за его личную безопасность.​

Что известно об убийстве российских журналистов в центре Африки
Политика

Как сообщала в апреле 2018 года газета Le Monde, в стране также присутствуют бойцы российской частной военной компании — ЧВК Вагнера, предположительно, связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным. По данным издания, значительная часть прибывших в страну россиян была нанята по контракту двумя частными военными организациями — Sewa Security и Lobaye Ltd. Собеседник в одной из российских ЧВК ранее подтверждал РБК, что в ЦАР действительно присутствуют наемники ЧВК Вагнера. В середине августа миссия ООН в ЦАР опубликовала фотографии, на которых президент ЦАР появился в окружении охранников с нашивками Sewa Security (фотографии обнаружил The Bell).

Сердце Африки

ЦАР — одна из беднейших стран мира. По данным Всемирного ​банка, республика с населением 4,7 млн человек занимает пятую с конца строчку в рейтинге стран мира по ВВП на душу населения (в 2017 году составил $418,4).

В 2013 году в ЦАР снова обострился гражданский конфликт (отряды исламской группировки «Селека» свергли президента Франсуа Бозизе). В сентябре 2014 года в ЦАР по решению Совбеза ООН были введены миротворцы (MINUSCA), численность которых составляет более 14 тыс. человек. В 2016 году состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Фостен-Арканж Туадера. Однако положение в ЦАР все еще остается «хрупким», в некоторых областях происходят конфликты, жертвами которых порой становятся и миротворцы ООН, рассказывал ранее РБК пресс-секретарь MINUSCA Владимир Монтейро​.

В конце июля в ЦАР для съемок фильма о российских наемниках отправились военный корреспондент Орхан Джемаль и его коллеги — оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. 30 июля неизвестные убили журналистов на трассе к северу от столицы страны Банги.

Друзья по интересам

За последние годы Россия заключила уже несколько соглашений о военном и военно-техническом сотрудничестве (с возможностью поставки вооружений) со странами Африки. В прошлом году, также на форуме «Армия», Шойгу подписал документы о военном сотрудничестве с Нигером, Нигерией и Чадом. До этого были подписаны соглашения с Камеруном, Бенином, Тунисом, Руандой, Мозамбиком, Зимбабве и другими. С начала 2018 года Россия подписала соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Гвинеей, Эфиопией, Танзанией. С традиционными партнерами России в Африке, такими как Ангола, продолжают действовать договоры, подписанные еще в 1990-е годы.

Министр национальной обороны и реконструкции армии ЦАР Мари-Ноэль Кояра и Сергей Шойгу (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Есть два главных фактора, которые могли побудить Россию распространить свое влияние в ЦАР, считает заведующий сектором культурной антропологии Института Африки РАН Дмитрий Бондаренко. Первый — экономический. «ЦАР очень богата ресурсами, в частности ураном и драгметаллами», — сказал эксперт. Он также напомнил, что во многих африканских странах экономическая политика строится на личных отношениях, в том числе на клановых связях. «Это негативно отражается на благосостоянии самих африканцев, но открывает возможности для внешних сил», — отметил он и уточнил, что в этом контексте попытки России установить связи с президентом ЦАР Туадера вполне логичны. Другой фактор, который привлек внимание России именно к ЦАР, — расположение этого государства «в центре континента», сказал Бондаренко.

В середине июля издание Africa Intelligence сообщило, что Россия договорилась о разработке золотого месторождения Ндассима с правительством ЦАР. На прииски претендуют боевики одной из местных группировок «Союз за Центральную Африку» и условием участия в разработке для России стало обеспечение безопасности в регионе, писало издание.

О том, что Россия заинтересована в проектах, «направленных на изучение возможностей взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов ЦАР», говорил в январе этого года замдиректора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин.

Получить дивиденды от прямого военного сотрудничества с ЦАР или Буркина-Фасо России вряд ли удастся. Эти страны не могут позволить себе крупные закупки вооружений российского производства, к тому же на ЦАР наложено международное эмбарго — чтобы передать ЦАР в начале 2018 года военное имущество, России пришлось получить разрешение ООН, обратил внимание Зайцев. По его мнению, расширение военного партнерства скорее нужно не России, а африканским государствам: Москва реагирует на интерес, идет на встречу, то есть просто стала внимательнее относиться к запросам африканских партнеров.​

Как Россия вооружает Африку

По данным SIPRI (Стокгольмского института мира)​, в 2016–2017 годах африканские страны были среди основных импортеров российского оружия. В числе крупнейших — Алжир, Египет, Ангола и Судан. Рост поставок российского вооружения в Африку начался в 2015 году — ускорился на 113% к предыдущему году. В 2016 году рост ускорился и составил 155%, а в 2017 году поставки оружия из России в Африку увеличились лишь на 15%.

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Филипп Алексенко, Евгений Пудовкин, Анжелика Басисини.
Теги: ЦАР , Сергей Шойгу , военное сотрудничество
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