Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке

В ходе речи в фонде Heritage Болтон указал, что Россия и Китай своими хищническими действиями угрожают финансовой независимости стран Африки и американским национальным интересам, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, Москва действует вопреки интересам жителей континента.
Отдельно коснувшись России, Болтон заявил, что Москва «продолжает продавать оружие и вкладываться в энергетику в Африке в обмен на голоса в ООН». По его словам, такая политика позволяет оставаться у власти африканским авторитарным лидерам и подрывает мир.
В числе стран, в которых Россия и Китай усиливают свои позиции, Болтон назвал Республику Джибути, Замбию и ЦАР.
Болтон сообщил, что в дальнейшем США не намерены бездумно помогать странам Африки, а сделают ставку на приоритетные проекты. По его словам, миллиарды долларов, которые Госдеп и Агентство по международному развитию направляют на континент ($8,7 млрд в 2017 году) не приводят к ожидаемым результатам. «Они не смогли остановить распространение терроризма, радикальных настроений и насилия», — констатировал Болтон.
США ранее заявляли о желании уменьшить свое военное присутствие в Африке. Но Вашингтон продолжал оказывать помощь в борьбе со СПИДом и при строительстве электростанций. Однако Трамп, как сообщает Bloomberg, считает необходимым перейти от безвозмездной помощи Африки к инвестициям и торговле.В конце ноября Bloomberg сообщило, что интересы к гражданским и военным проектам в Африке есть у бизнесмена Евгения Пригожина. Помимо ЦАР агентство называло в связи с этим ДР Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Конго.