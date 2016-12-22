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Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке
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Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке
Политика, 19:46
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Болтон обвинил Россию и КНР в хищнической политике в Африке
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Россия и Китай угрожают американским позициям в Африке и мешают развитию местных стран
Фото: Laurence Geai / ZUMA / ТАСС

В ходе речи в фонде Heritage Болтон указал, что Россия и Китай своими хищническими действиями угрожают финансовой независимости стран Африки и американским национальным интересам, сообщает агентство Bloomberg. По его словам, Москва действует вопреки интересам жителей континента.

Отдельно коснувшись России, Болтон заявил, что Москва «продолжает продавать оружие и вкладываться в энергетику в Африке в обмен на голоса в ООН». По его словам, такая политика позволяет оставаться у власти африканским авторитарным лидерам и подрывает мир.

В числе стран, в которых Россия и Китай усиливают свои позиции, Болтон назвал Республику Джибути, Замбию и ЦАР.

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Болтон сообщил, что в дальнейшем США не намерены бездумно помогать странам Африки, а сделают ставку на приоритетные проекты. По его словам, миллиарды долларов, которые Госдеп и Агентство по международному развитию направляют на континент ($8,7 млрд в 2017 году) не приводят к ожидаемым результатам. «Они не смогли остановить распространение терроризма, радикальных настроений и насилия», — констатировал Болтон.

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США ранее заявляли о желании уменьшить свое военное присутствие в Африке. Но Вашингтон продолжал оказывать помощь в борьбе со СПИДом и при строительстве электростанций. Однако Трамп, как сообщает Bloomberg, считает необходимым перейти от безвозмездной помощи Африки к инвестициям и торговле.

В конце ноября Bloomberg сообщило, что интересы к гражданским и военным проектам в Африке есть у бизнесмена Евгения Пригожина. Помимо ЦАР агентство называло в связи с этим ​ДР Конго, Судан, Ливию, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Конго.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Африка , Джон Болтон
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