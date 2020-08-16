Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Лукашенко заручился поддержкой Путина
В эти выходные президенты созвонились дважды. Первый разговор они провели в субботу, второй — в воскресенье. Путин дал понять Лукашенко, что Россия будет всячески поддерживать действующего президента Белоруссии.
- В рамках первого разговора оба президента выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Спустя несколько часов после этого разговора Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным вопрос об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз. Во время второго звонка главы государств подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз Москва и Минск будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности (ОДКБ).
- Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов назвал условие, при котором Белоруссия сможет обратиться за помощью. По его словам, Минск сможет это сделать в случае внешней угрозы обороне страны. Пока никаких обращений от Белоруссии об оказании помощи в ОДКБ не поступало, отметил он.
- Лукашенко поручил Минобороны, МВД, КГБ и Генпрокуратуре республики не допустить реализации идеи по выстроению живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. «Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных», — сказал Лукашенко.
- Также он заявил о нежелании Белоруссии быть кордоном между Россией и Западом. По его словам, Минск уже проходил подобное после распада Советского Союза, когда была попытка создания санитарной зоны в лице трех балтийских государств, Белоруссии и Украины для того, чтобы отделить Россию от Запада.
В России произвели первую партию вакцины от COVID-19
Речь идет о препарате, разработанном Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. О регистрации вакцины 11 августа сообщил президент Владимир Путин, отметив, что она создает устойчивый иммунитет к COVID-19 и не вызывает серьезных побочных эффектов.
- По словам главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, отечественный препарат будет сохранять защитные свойства как минимум на протяжении двух лет после инъекции. Третий этап испытаний этой вакцины пройдет амбулаторно. Добровольцев не планируют госпитализировать. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее говорил, что в третьем этапе примут участие около 1,6 тыс. добровольцев, а по результатам исследований будет организовано масштабное производство.
- Как сообщил Александр Гинцбург, нужное для россиян количество доз будет готово в течение года. Первые партии вакцины поставят в 10–15 регионов страны, препарат будут изготавливать три предприятия. Вакцину начнут вводить населению приблизительно через месяц, добавил он.
- В августе российская фармкомпания «Петровакс» начнет проводить третью фазу клинических испытаний китайской вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции Ad5-nCov. Первые две фазы прошли в Китае. Если препарат зарегистрируют, компания будет производить его на заводе в Московской области и поставлять на рынки России и стран СНГ.
США могут разместить ракеты средней дальности в Азии
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа допустил размещение ракет США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, для противодействия ядерному арсеналу Китая.
- Как сообщил специальный представитель Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, наращивание ядерного потенциала Китаем создает угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников в регионе. Вашингтон хочет обсудить с «друзьями и союзниками в Азии» китайскую угрозу, а также возможности защиты в будущем.
- Также Биллингсли сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая. Он заявил, что Вашингтон готов сперва заключить новый договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией, а потом добиваться присоединения к переговорам Китая. «На мой взгляд, это очень разумный подход, потому что мы, возможно, сможем договориться с Россией, и это станет основой», — сказал он.
- Параллельно с этим США и Польша подписали договор об усилении военного сотрудничества. Соответствующее соглашение в Варшаве подписали глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео. Присутствовавший на встрече польский президент Анджей Дуда сказал, что подписание договора служит гарантией военной взаимопомощи.
ЦБ предложил пополнять банковские карты на кассах магазинов
Центробанк прорабатывает возможность запуска сервиса по внесению наличных на кассах магазинов. Внедрение системы повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных регионах, считает регулятор.
- «Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
- Для запуска такой системы потребуются время и, возможно, изменения в действующих законах, отметили в Центробанке.
- Пополнение банковских карт в магазинах в скором времени протестирует Промсвязьбанк. Возможность запустить пилотные проекты также рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и платежная система Visa.