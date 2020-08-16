Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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В Минске за день прошло два митинга — против и в поддержку Лукашенко

В центре белорусской столицы за день прошло два митинга. Сперва возле Дома правительства собрались сторонники действующего президента Александра Лукашенко, спустя несколько часов возле стелы «Минск — город-герой» началась акция в поддержку оппозиции.

Провластный митинг, в котором принял участие Лукашенко, состоялся на площади Независимости в Минске. В нем также приняли участие высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава администрации президента Игорь Сергеенко.

Лукашенко поблагодарил своих сторонников фразой «встаю перед вами на колени» и отверг возможность проведения новых выборов в стране. По данным МВД, на этот митинг пришли около 70 тыс. человек. Однако, по оценкам местных СМИ и корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.