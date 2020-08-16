Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов
Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».
«Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — отметил он.
По словам представителя ЦБ, регулятор рассматривает этот сервис «как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах», сообщила газета «Известия». Для запуска такой системы потребуется время, и, возможно, изменения в действующих законах, отметили в Центробанке.
Пополнение банковских карт в магазинах в скором времени протестирует Промсвязьбанк, сообщили изданию в его пресс-службе. Возможность запустить пилотные проекты также рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и платежная система Visa, рассказали изданию их представители.