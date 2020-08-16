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Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов

ЦБ прорабатывает возможность запуска сервиса по внесению наличных на кассах магазинов. Внедрение системы повысит доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных регионах, пояснил представитель регулятора
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Центробанк рассматривает возможность запуска системы по пополнению банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в эфире телеканала «Россия 1».

«Внесение наличных как дополнительная возможность сейчас прорабатывается. Конечно, это, на наш взгляд, будет востребовано, потому что человеку часто нужно не только снять наличные, но и пополнить свою карту, пополнить счет или совершить другую услугу», — отметил он.

По словам представителя ЦБ, регулятор рассматривает этот сервис «как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах», сообщила газета «Известия». Для запуска такой системы потребуется время, и, возможно, изменения в действующих законах, отметили в Центробанке.

Пополнение банковских карт в магазинах в скором времени протестирует Промсвязьбанк, сообщили изданию в его пресс-службе. Возможность запустить пилотные проекты также рассматривают Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и платежная система Visa, рассказали изданию их представители.

Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В России уже действует услуга по снятию наличных на кассах магазинов. Сервис доступен для клиентов платежных систем Visa, MasterCard, «Мир», также к нему подключились такие банки, как Сбербанк, ПСБ и «Ак Барс», и торговые сети Metro, Billa и «ВкусВилл».

Снять наличные на кассах можно лишь при покупке — тогда торговая точка получает дополнительный клиентопоток и оборот, а банк зарабатывает на эквайринговой комиссии, отметил в беседе с изданием вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он предположил, что пополнять банковские карты на кассах также можно будет только при совершении покупки.

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Автор: Виктория Полякова
Теги: банковские карты
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