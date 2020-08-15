Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
«Локомотив» победил «Краснодар» в чемпионате России Спорт, 20:57 Лукашенко сравнил забастовки на предприятиях страны с «ножом в спину» Политика, 20:55 Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем Политика, 20:51 Украинский футболист «Рубина» перешел в «Уфу» Спорт, 20:49 Бойцы ОМОНа зашли в здание государственной телекомпании в Минске Общество, 20:37 Российский гонщик Шварцман стал вторым в гонке «Формулы-2» в Испании Спорт, 20:34 Поддержавший протесты в Белоруссии игрок принес победу ЦСКА в матче РПЛ Спорт, 20:21 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 20:16 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 20:13 СК Белоруссии завел дела о наездах машин на силовиков в ходе протестов Политика, 20:08 Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности» Политика, 20:07 Основной вратарь «Бостон Брюинз» отказался от участия в плей-офф НХЛ Спорт, 20:00 Директор белорусского завода заявил о поражении Лукашенко на выборах Политика, 19:53 Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети «ВКонтакте» Технологии и медиа, 19:52
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

Президент Белоруссии отметил, что ситуация в стране подходит под пункты договора в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с РФ», — заявил Лукашенко
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает БелТА.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в белорусском Минобороны.

Лукашенко заявил о готовности власти «удержать ситуацию» в стране
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

По его словам, у него состоялся длительный и обстоятельный разговор с Путиным о ситуации в Белоруссии. «Должен сказать, меня даже несколько удивило — [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — добавил белорусский президент.

РБК направил запрос в пресс-службу президента России.

Лукашенко и Путин провели телефонные переговоры днем 15 августа. Они обсудили протесты в Белоруссии, которые начались по итогам президентских выборов. Президенты в ходе беседы выразили уверенность, что ситуацию в республике в скором времени удастся урегулировать. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — говорилось в сообщении Кремля.

Лукашенко исключил необходимость в зарубежных посредниках для Белоруссии
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

До разговора с Путиным Лукашенко выступил на совещании в Минске. Говоря о демонстрациях, белорусский президент сказал, что они проводятся по методичкам «цветных революций» и в них замечены элементы внешнего вмешательства. «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Белоруссии», — заявил он.

По его словам, в настоящее время защита страны является защитой всего Союзного государства. «Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда (в Россию. — РБК). Поэтому за нас так уцепились», — отметил Лукашенко, добавив, что координаторы протестного движения работают профессионально.

Акция в память о погибшем на протестах в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста в связи с несогласием людей с результатами выборов в республике. Митинги переросли в столкновения с силовиками. По данным МВД, задержано более 6,5 тыс. человек, с обеих сторон пострадали сотни людей.

Автор: Михаил Юшков
При участии: Наталья Галимова
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, помощь
Материалы по теме
Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
СК Белоруссии завел дела о наездах машин на силовиков в ходе протестов
Политика
Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter