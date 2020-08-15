Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»

Президент Белоруссии отметил, что ситуация в стране подходит под пункты договора в рамках Союзного государства и ОДКБ. «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с РФ», — заявил Лукашенко

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, передает БелТА.

«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в белорусском Минобороны.

По его словам, у него состоялся длительный и обстоятельный разговор с Путиным о ситуации в Белоруссии. «Должен сказать, меня даже несколько удивило — [Путин] абсолютно посвящен в то, что происходит», — добавил белорусский президент.

РБК направил запрос в пресс-службу президента России.