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Выборы в Белоруссии ,  
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В ОДКБ назвали условие для обращения Белоруссии за помощью

Власти Белоруссии могут обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае внешней угрозы обороне страны, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. Его слова передает «РИА Новости».

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он.

Пока никаких обращений об оказании помощи от Белоруссии в ОДКБ не поступало, уточнил ТАСС Зайнетдинов. В случае получения такого обращения его рассмотрят в установленном в организации порядке, сообщил он, отметив, что все решения об оказании помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ.

Лукашенко договорился с Путиным о помощи «по обеспечению безопасности»
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На протяжении последней недели в Белоруссии идут массовые акции протеста. Они начались в день президентских выборов, 9 августа. В первые дни протестов силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, с 9 по 13 августа было задержано около 7 тыс. человек, в том числе около 70 журналистов.

Согласно окончательным результатам выборов, нынешний президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. Все кандидаты, кроме Лукашенко, обжаловали результаты, однако ЦИК жалобы отклонила.

15 августа Лукашенко обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.«Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор», — сказал президент. Кроме того, он заявил, что сейчас идет эскалация и «наращивание вооруженного компонента» на западной границе. В связи с этим Лкашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно.

Теги: Белоруссия, ОДКБ, Александр Лукашенко
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