В ОДКБ назвали условие для обращения Белоруссии за помощью

Власти Белоруссии могут обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае внешней угрозы обороне страны, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов. Его слова передает «РИА Новости».

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он.

Пока никаких обращений об оказании помощи от Белоруссии в ОДКБ не поступало, уточнил ТАСС Зайнетдинов. В случае получения такого обращения его рассмотрят в установленном в организации порядке, сообщил он, отметив, что все решения об оказании помощи могут быть приняты только после консультаций со всеми государствами — членами ОДКБ.

На протяжении последней недели в Белоруссии идут массовые акции протеста. Они начались в день президентских выборов, 9 августа. В первые дни протестов силовики применили для разгона демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, с 9 по 13 августа было задержано около 7 тыс. человек, в том числе около 70 журналистов.