Лукашенко заявил о нежелании Минска быть кордоном между Россией и Западом

Александр Лукашенко (в центре) во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Белоруссия не хочет «кого-то санитарить» и становиться «санитарным кордоном» между Россией и странами Запада. Об этом на совещании в Минобороны заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада», — заявил он

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом. <…> И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России [Владимиром Путиным] договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», — добавил Лукашенко.

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