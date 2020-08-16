Центр имени Гамалеи назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется приблизительно через месяц. Об этом сообщил «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

«Основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», — сказал Гинцбург.

Ранее он сообщил, что новый этап исследования вакцины от коронавируса планируется начать через семь — десять дней. По его словам, на пострегистрационные исследования вакцины потребуется четыре — шесть месяцев. В них, вероятно, будут участвовать также медики, работающие в красной зоне.

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