Выступление Лукашенко на митинге в Минске. Полный текст

Вы просили меня, совсем молодого и неопытного человека, отвести народ от пропасти. Мы это сделали, мы сделали то, о чем мечтали миллионы предшественников — мы построили суверенное, независимое государство впервые в нашей истории. Вы выбрали тогда нас, и мы это сделали.

Я буду обращаться к вам и не только к вам. Я хочу обратиться, называя их на «вы», к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован, и может быть, к тем, кого нет на площади. Я хочу спросить: чего вы хотите сейчас? Вы хотите свободы? Скажите какой. Вы хотите реформ? Скажите каких — завтра начнем. Вы хотите «вертолетных» денег? Но вы же знаете, 50 с лишним тысяч стоящих здесь, на этой площади, что не бывает «воздушных», «вертолетных» денег, что деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках.

Посмотрите, танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря, натовские лязгают гусеницами у наших ворот, идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и наша родная Украина, ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них — мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль, мы погибнем как народ, как государство, как нация.

Мы своих ребят держим на улице не просто так — чтобы успокоить их. Разве это нормально?

Мы не должны стать санитарной зоной между востоком и западом, мы не должны стать отхожим местом для Европы. Нам предлагают новое правительство, его создали уже за рубежом — целых два, не могут разобраться, кто приедет нами руководить. Но мы помним историю, этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Нам не нужно заморское правительство, нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать.

Нам предлагают солдат НАТО, чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то этого хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. Я никогда не пойду уничтожать то, что создано нашими с вами руками. Этому не бывать.

У меня, как и у вас у всех, и тех, кто нас слышит, есть дети и внуки, и я хочу, чтобы они жили, как мы с вами, честным веком прожили, на своей земле, в своем государстве. Плохо, хорошо, лучше, но на своей земле.

А теперь не для митинга, но я должен вам это сказать, вы приехали с севера нашей страны, с востока и с запада. У меня, может, больше не будет такой возможности сказать это вам всем. Да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть, она такая, но мы с вами утвердили эту власть в середине 1990-х, принимая новую конституцию.

Вы тогда просили навести порядок — я его навел. Вы просили без коррупции и олигархов — где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов — я вам сделал это. С пацанами, которых сегодня шельмуют, с их родителями брали ружья и шли к бандитам, которые убивали наших людей. Мы их за полгода всех убрали.

Я хочу спросить у молодежи, которая сегодня вышла, — вы об этом хоть слышали? Они точно не знают: наверное, их родители заболели и забыли и не сказали им об этом. Так вот, я вам напоминаю. 32 банды, которые мы уничтожили вот с этими ребятами — с омоновцами, милицией, солдатами. Вы просили у меня, совсем молодого человека, который не знал, где взять какие-то деньги. Вы рыдали, ваши жены: дайте 20 долларов, Александр Григорьевич, 20, детей кормить нечем. Вы просили учить детей, вы просили лечить людей — учим и лечим.

Возьмите голову в руки, учителя, врачи. Во время пандемии мы не остановили ни один завод, ни одно село не было закрыто, и люди сегодня благодарят за это нас. Меня и сегодня за это упрекают. А посмотрите на них — никакой социальной дистанции, дистанцируются ли они на митингах? Когда из-за рубежа дали команду, они наплевать хотели на маски, дистанцию и друг на друга.

Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы решили ее отдать?! Если кто-то хочет отдать страну — даже когда я буду мертвым я этого не позволю вам.

Я стою как перед богом. Выборы состоялись. Не может быть более 80 процентов фальсификаций, не может быть быть. Если провести новые выборы, то мы окунемся в это болото. Нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки! Пойдем на выборы — а работать кто будет? Пойдем на выборы — погибнем, и этого хотят там за границей. Говорят, что это мы породили жестокость на улицах. Кто породил эту жестокость? Мы ее породили? Власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их, если бы не остановили, вас бы сейчас здесь не было. Вы бы как всегда горбатились, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну.

Хочу сказать спасибо семьям, военным, всем, кто встал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем. И солдаты, и госслужащие, и крестьяне, и рабочие, и врачи, и учителя, и наши интеллигенты способны защитить себя и защитят свои земли.

Я прошу вас здесь — не трогайте учителей, им надо готовить детей к школе. Не трогайте врачей. Не трогайте журналистов государственных СМИ. Не дай бог что-то случится — ответите сполна. Не принуждайте людей к силовому противостоянию, не позорьте страну — мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали. У нас в силу этого нет друзей, у нас нет союзников. Все хотят, чтобы мы встали на колени, но мы не встанем.

Я реалист, послушайте меня, спокойной жизни они нам не дадут, даже если они утихомирятся сейчас, они выползут как крысы из своих нор через какое-то время. Они видят западные границы нашей Белоруссии здесь под Минском, как было в 39-м, а не под Брестом, но этому не бывать. Мы станем Брестско крепостью, страну не отдадим. Белорусы, думайте своей головой, или завтра за вас будут думать другие. Вот в чем ценность того, что вы сегодня приехали поддержать не только меня, но и защитить страну.

Спасибо вам за то время, что вы потратили, чтобы приехать сюда. Дорогие друзья, ценность вот этого более чем 50-тысячного действа в том, что меня вдохновляет, вы этим показали, кто в доме хозяин. Они меньшинство и должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением. Они кричат мне: «Уходи». Не вопрос. Слушайте, родные мои, я здесь стою не потому что я крепко уцепился за власть. Я отдал свою молодость и лучшие годы служению вам и родине. Президенты приходят и уходят, ОМОН уйдет, армию распустим. Чего и кого будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустим? Не вопрос, но обдирать и убивать они будут нас и наших детей.

Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили. Кое-кто не видел, а кое-кто забыл. Зачем повторять? Я вам напоминаю — нельзя это повторить. Не убивайте свое будущее, будущее своих детей своими же руками. Мы лакомый кусок для них, но кусок небольшой. Скушают и не подавятся. Думайте, думайте, настало время вам решать.

Я хотел бы спросить у них: что с вами, белорусы? Вы же хотели веками людьми зваться, и помните — загубите Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого! и помните, я обращаюсь к ним, а вы проследите, чтобы они не разжигали этот костер, потому что, как учит история, будущего никогда не построите, будете нищими, будете ходить с протянутой рукой и просить кусок хлеба, который мы сейчас можем сами найти, сами вырастить. Мы ни от кого ничего не хотим, мы хотим, чтобы не лезли в наш дом, мы со всеми вопросами сами разберемся. Я вас предупреждал — выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее. Как в воду смотрел.

Берегите Беларусь! Потому что она уже не нам принадлежит, а нашим детям и внукам. Мы уже как-то прожили свой путь до сегодняшнего дня, а им что оставим? Время серьезное, время очень серьезное, поэтому я вас сюда позвал, я вас, чтобы вы защитили страну, чтобы вы поддержали людей, которые сейчас идут в бой за вас, за ваше будущее. Я живой и буду жить!

Огромное вам спасибо, что вы показали, кто в доме хозяин и справились. Они долго будут помнить, что вы собрались здесь. Большое вам спасибо, я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни, вы это заслужили. Не бросайте рабочие места, потому что вы на них не вернетесь, не восстановите страну. Спасибо вам ветераны за вашу поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня своей верой. Спасибо вам, солдаты нашей армии.