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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Темой разговора стали протесты в республике. До этого Лукашенко заявлял, что они организованы из-за рубежа и могут докатиться до России
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство БелТА.

«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее 15 августа Лукашенко на совещании в Минске заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию с протестами в Белоруссии. По мнению президента республики, митингами управляют из-за рубежа, и если их не остановить сейчас, они могут докатиться до России.

Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что митинги в стране организовываются по методичкам «цветных революций», по его словам, были обнаружены элементы внешнего вмешательства. В связи с этим Лукашенко заявил, что эти процессы угрожают всему Союзному государству.

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Последний раз лидеры двух стран общались по телефону 7 августа, за два дня до президентских выборов. Тогда главной темой переговоров стала ситуация с задержанием под Минском россиян, которых КГБ республики называло «боевиками» частной военной компании Вагнера, прибывших в страну для организации массовых беспорядков.

После этого 10 августа Путин отправил Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах президента Белоруссии. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал более 80% голосов.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, протесты, Белоруссия
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