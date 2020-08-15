Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Темой разговора стали протесты в республике. До этого Лукашенко заявлял, что они организованы из-за рубежа и могут докатиться до России

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает агентство БелТА.

«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Ранее 15 августа Лукашенко на совещании в Минске заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию с протестами в Белоруссии. По мнению президента республики, митингами управляют из-за рубежа, и если их не остановить сейчас, они могут докатиться до России.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал Лукашенко.