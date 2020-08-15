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Пандемия коронавируса ,  
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Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Добровольцев третьего этапа российской вакцины от коронавирусной инфекции не планируют госпитализировать, все необходимые процедуры они будут проходить амбулаторно. Об этом рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦ) Александр Гинцбург.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — заявил ученый.

Директор центра добавил, что у добровольцев неоднократно будут брать кровь: в первый день испытаний, через 21 день с момента вакцинации и еще через 21 день после повторной вакцинации.

Александр Гинцбург заверил, что третий этап будет легче, чем предыдущие два этапа.

Первая в мире вакцина от коронавируса

Первую российскую вакцину от COVID-19 разработал НИЦ. О ее регистрации первым объявил президент России Владимир Путин 11 августа. По его словам, препарат создает устойчивый иммунитет и не дает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что его дочь была в числе добровольцев, получивших новую вакцину от коронавируса.

Некоторые страны заинтересовались покупкой российской вакцины. Так, власти Вьетнама уже подали заявку на ее приобретение. В США, наоборот, усомнились в качестве российского препарата, поскольку он прошел слишком мало клинических испытаний. При этом президент США Дональд Трамп выразил надежду на эффективность вакцины.

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Теги: вакцина, коронавирус, пандемия
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