Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно

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Добровольцев третьего этапа российской вакцины от коронавирусной инфекции не планируют госпитализировать, все необходимые процедуры они будут проходить амбулаторно. Об этом рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦ) Александр Гинцбург.

«Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить», — заявил ученый.

Директор центра добавил, что у добровольцев неоднократно будут брать кровь: в первый день испытаний, через 21 день с момента вакцинации и еще через 21 день после повторной вакцинации.

Александр Гинцбург заверил, что третий этап будет легче, чем предыдущие два этапа.