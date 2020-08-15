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Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса

Варшава, Польша
Варшава, Польша (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики не допустить реализации идеи по выстроению живой цепи из «неравнодушных» людей от Вильнюса до Киева. Об этом сообщает агентство БелТа.

«Еще один момент, который не может не настораживать нас (мы также с президентом Путиным это обсуждали): вы видите не только заявление этих государств, которые находятся на западе от нас, не только их предложение. Но интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить «ланцуг» от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях... Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тыс. человек», — сказал Лукашенко.

Он поручил министерству обороны Белоруссии, МВД и КГБ, а также генеральному прокурору дать оценку этим действиям, а также призвал их не допустить развития подобного сценария.

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Фото: AP

Лукашенко добавил, что уже проходил подобное после распада Советского союза и отметил, что тогда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоныв лице трех балтийских государств, Белоруссии и Украины для того, чтобы отделить Россию от Запада.

«Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести. Поэтому с президентом России договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии», — добавил Лукашенко.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

23 августа 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной около 670 км (до двух млн человек, то есть примерно 25% населения трех прибалтийских республик в то время), таким образом соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа. К нему прилагался секретный протокол, распределявший зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе: к СССР отходили часть Польши, балтийские страны и Бессарабия. Цель акции заключалась в необходимости привлечь мировое сообщество к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики.

15 августа Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после проведения в стране президентских выборов. В ходе беседы президенты выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, сообщили в пресс-службе Кремля. 

Президент России указал на важность того, чтобы данными проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к нанесению ущерба взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, выборы президента
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