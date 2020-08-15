Польша и США подписали договор об усилении военного сотрудничества

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали в Варшаве польско-американский договор об усилении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщил телеканал TVN24.

На церемонии подписания документа присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что подписание договора служит гарантией военной взаимопомощи.

«Будет не только больше солдат армии США, не только больше американской инфраструктуры в нашей стране, но и гарантия того, что наши солдаты будут в случае любой опасности, будь то угроза Польше или США, стоять плечом к плечу», — сказал Дуда.

Как сообщает Associated Press, пакт дополняет существующее Соглашение о статусе сил НАТО. Он позволяет силам США получить доступ к дополнительным польским военным объектам. Уточняется, что в документе также изложена формула распределения логистических и инфраструктурных затрат на расширение присутствия США в Польше.