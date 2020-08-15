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Польша и США подписали договор об усилении военного сотрудничества

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали в Варшаве польско-американский договор об усилении сотрудничества в оборонной сфере. Об этом сообщил телеканал TVN24.

На церемонии подписания документа присутствовал президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что подписание договора служит гарантией военной взаимопомощи.

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«Будет не только больше солдат армии США, не только больше американской инфраструктуры в нашей стране, но и гарантия того, что наши солдаты будут в случае любой опасности, будь то угроза Польше или США, стоять плечом к плечу», — сказал Дуда.

Как сообщает Associated Press, пакт дополняет существующее Соглашение о статусе сил НАТО. Он позволяет силам США получить доступ к дополнительным польским военным объектам. Уточняется, что в документе также изложена формула распределения логистических и инфраструктурных затрат на расширение присутствия США в Польше.

Ранее в Пентагоне сообщали о перегруппировке войск в Европе. Часть американских войск были выведены из Германии с целью сдерживания России. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что большинство союзников по Североатлантическому альянсу поддержали это решение Вашингтона и сочли его «хорошим шагом».

Теги: Польша, США, Майк Помпео
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