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Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая

Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

США готовы сначала заключить новый договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией, а потом добиваться присоединения к переговорам Китая. Об этом заявил специальный представитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Nikkei.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по трехсторонним переговорам: если раньше Вашингтон стремился к сделке с участием всех трех сторон, то теперь «открыт для двустороннего соглашения, в первую очередь с Россией».

«На мой взгляд, это очень разумный подход, потому что мы, возможно, сможем договориться с Россией и это станет основой», — сказал Биллингсли.

Американская сторона рассматривает возможность двусторонних переговоров США — с Россией и с Китаем, если это «в конце концов приведет к трехстороннему соглашению», пояснил спецпредставитель президента.

Китайские ракеты могут «нести ядерные боеголовки» и это должно вызывать беспокойство не только в Вашингтоне, но и в Москве, отметил Биллингсли.

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Ранее спецпредставитель президента США допустил размещение ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. В частности, речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности, а также о гиперзвуковом оружии.

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В начале июля глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин готов присоединиться к трехсторонним переговорам, если США выполнят одно условие: сократят свой ядерный арсенал до уровня, который имеется у Китая. Ранее Биллингсли заявил, что Россия должна убедить КНР принять участие в переговорах, назвав это основным условием для продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В середине августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что США и Россия работают над заключением соглашения. По его словам, Москва «очень сильно хочет» достичь соглашения с Вашингтоном.

Теги: США, Россия, Китай, СНВ
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