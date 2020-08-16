Спецпредставитель Трампа сообщил о вариантах сделки по СНВ без Китая

Маршалл Биллингсли (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

США готовы сначала заключить новый договор о стратегических наступательных вооружениях с Россией, а потом добиваться присоединения к переговорам Китая. Об этом заявил специальный представитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Nikkei.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты изменили свою позицию по трехсторонним переговорам: если раньше Вашингтон стремился к сделке с участием всех трех сторон, то теперь «открыт для двустороннего соглашения, в первую очередь с Россией».

«На мой взгляд, это очень разумный подход, потому что мы, возможно, сможем договориться с Россией и это станет основой», — сказал Биллингсли.

Американская сторона рассматривает возможность двусторонних переговоров США — с Россией и с Китаем, если это «в конце концов приведет к трехстороннему соглашению», пояснил спецпредставитель президента.

Китайские ракеты могут «нести ядерные боеголовки» и это должно вызывать беспокойство не только в Вашингтоне, но и в Москве, отметил Биллингсли.