В России проведут клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

В России начнут третью фазу испытаний, предыдущие две прошли в Китае. В случае одобрения Минздравом и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ

Российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции Ad5-nCov. Об этом говорится в релизе компании (есть у РБК).

Вакцина была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

Вакцину начали испытывать еще в марте, она уже успешно прошла первые две фазы исследований. На первой фазе в Китае было задействовано 108 добровольцев. Вторая фаза проходила в городе Ухань, в ней принимали участие 508 человек. 20 июля результаты были опубликованы в медицинском научном журнале Lancet. Согласно отчету, иммунный ответ после инъекции вакцины был получен у большинства испытателей.