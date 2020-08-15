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Пандемия коронавируса ,  
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В России проведут клинические испытания китайской вакцины от COVID-19

В России начнут третью фазу испытаний, предыдущие две прошли в Китае. В случае одобрения Минздравом и регистрации вакцину будут производить в Подмосковье и поставлять на рынки России и стран СНГ

Фото: Петровакс Фото: Петровакс Фото: Петровакс Фото: Петровакс
Фото: Петровакс

Российская фармкомпания «Петровакс» получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции Ad5-nCov. Об этом говорится в релизе компании (есть у РБК).

Вакцина была разработана CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук.

В России произвели первую партию вакцины от COVID-19
Общество
Фото: АГН «Москва»

Вакцину начали испытывать еще в марте, она уже успешно прошла первые две фазы исследований. На первой фазе в Китае было задействовано 108 добровольцев. Вторая фаза проходила в городе Ухань, в ней принимали участие 508 человек. 20 июля результаты были опубликованы в медицинском научном журнале Lancet. Согласно отчету, иммунный ответ после инъекции вакцины был получен у большинства испытателей.

В августе планируется проведение международного испытания на эффективность с привлечением добровольцев в лечебных учреждениях.

Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Общество
Фото: АГН «Москва»

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После завершения будет представлен отчет, на основании которого будет приниматься решение о регистрации препарата в России и странах Евразийского экономического союза.

После этого «Петровакс» планирует производить вакцину на собственном заводе в Московской области. Поставки препарата будут идти на рынки России и стран СНГ.

РБК направил запрос в Минздрав.

Ранее 15 августа Минздрав сообщил о производстве первой партии отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник-V», разработанной Центром Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург заявлял, что нужное для россиян количество доз произведут в течение года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Михаил Котляр, Егор Губернаторов
Теги: вакцина, коронавирус, Китай, Россия
Материалы по теме
В России произвели первую партию вакцины от COVID-19
Общество
Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Общество
Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19
Общество
РБК
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