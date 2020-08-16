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Спецпредставитель Трампа допустил размещение ракет США в Азии

США рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, для противодействия ядерному арсеналу Китая. Об этом в интервью Nikkei заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Он отметил, что наращивание ядерного потенциала Китаем создает угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для их союзников в регионе. Вашингтон хочет обсудить с «друзьями и союзниками в Азии» китайскую угрозу, а также возможности для защиты в будущем.

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В частности, речь идет о неядерной крылатой ракете наземного базирования средней дальности, разрабатываемой в США с августа 2019 года, после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам Биллингсли, это оружие обладает «именно тем оборонительным потенциалом, который понадобится таким странам, как Япония». Американские военные разрабатывают также гиперзвуковое оружие, которое, отметил спецпредставитель, позволит обеспечить защиту союзников Вашингтона в регионе и не даст Китаю прибегнуть к военному шантажу.

В начале мая Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам по вооружениям. Спецпредставитель Дональда Трампа назвал это основным условием для продления соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Позже он сказал, что новый документ должен охватывать ядерные арсеналы России и Китая. В Пекине же выразили готовность принять участие в переговорах в том случае, если Соединенные Штаты сократят свой ядерный арсенал до уровня Китая.

Теги: США, ракеты, Азиатско-Тихоокеанский регион
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