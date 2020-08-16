В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции

Ранее на площади Независимости прошел провластный митинг, в котором принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Туда также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава администрации президента Игорь Сергеенко.

По официальным данным властей, в митинге возле Дома правительства приняли участие более 70 тыс. человек. Однако, по оценкам местных СМИ и корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

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