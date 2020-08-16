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В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции

Видео: РБК
Видео: РБК
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На перекрестке проспектов Победителей и Машерова возле стелы «Минск — Город-герой» собрались сторонники оппозиции. Их насчитывается несколько десятков тысяч, передает корреспондент РБК.

Участники митинга распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары. Протестующие скандируют: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!».

Мобильная связь в месте проведения акции работает с перебоями. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее на площади Независимости прошел провластный митинг, в котором принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Туда также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава администрации президента Игорь Сергеенко.

По официальным данным властей, в митинге возле Дома правительства приняли участие более 70 тыс. человек. Однако, по оценкам местных СМИ и корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

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Материал дополняется.

Авторы: Александр Атасунцев, Михаил Юшков
Теги: митинг, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
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