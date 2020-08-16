В центре Минска собрались десятки тысяч сторонников оппозиции
На перекрестке проспектов Победителей и Машерова возле стелы «Минск — Город-герой» собрались сторонники оппозиции. Их насчитывается несколько десятков тысяч, передает корреспондент РБК.
Участники митинга распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары. Протестующие скандируют: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!».
Мобильная связь в месте проведения акции работает с перебоями. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.