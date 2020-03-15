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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны закрывают границы из-за коронавируса, в России растет число заболевших COVID-19, власти Москвы вводят ограничения в школах, поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд; главные новости — в обзоре РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса

Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса. Меры вводятся на срок от двух недель до месяца или до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

  • С полуночи 15 марта Россия временно закрыла границу с Польшей и Норвегией для въезда иностранцев. Ограничение не коснется тех, кто имеет вид на жительство в России, а также граждан Белоруссии и членов официальных делегаций. Россия также ограничит авиасообщение со странами Евросоюза с полуночи 16 марта, рейсы будут осуществляться только в европейские столицы. Такие же ограничения вводятся для Норвегии и Швейцарии.
  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России принимаются надлежащие меры для борьбы с распространением инфекции и вводить в стране полный карантин и закрывать границы «нет необходимости». Она назвала такие меры «избыточными».
  • Молдавия. Латвия, Литва и Кипр временно закроют границу для въезда в страну иностранцам, кроме проживающих на ее территории. Власти Кипра также разрешат въезд тем, кто приезжает в стране по неотложным профессиональным обязанностям и имеет разрешение соответствующего министерства. В Казахстане власти ввели чрезвычайное положение, в рамках которого ограничили выезд за границу и въезд на территорию республики.
  • Ранее о таких же мерах сообщали Польша, Украина и Чехия. Кроме того, США объявили о закрытии своих границ для въезда из стран Европы сроком на 30 дней. Позже Вашингтон также запретил въезд из Великобритании и Ирландии.

Ситуация в Москве и России из-за коронавируса

В стране растет число случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них — завозные. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал введенный ранее режим повышенной готовности в столице «обстоятельством непреодолимой силы».

  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой 16 марта доложить о предложениях по обеспечению развития экономики в связи с распространением коронавируса COVID-19.
  • Совещание по мерам борьбы с коронавирусом прошло в субботу, 14 марта. В воскресенье, 15 марта, также прошло совещание по этой теме, сказали РБК два источника, близких к правительству.
  • По словам одного из источников, обсуждалось много вариантов реагирования на развитие ситуации с вирусом. «Один из них — возможное распространение режима повышенной готовности, аналогичному тому, который введен в Москве и Подмосковье, на всю страну. Но обсуждалось множество сценариев, финальных решений принято не было», — говорит источник РБК. Второй источник это подтвердил: «Решения будут приняты и объявлены в понедельник».
  • В Москве ввели ограничения для школ и больниц из-за коронавируса. В частности, посетители временно не допускаются в стационары больниц, детские дома и интернаты, амбулаторно-поликлиническое обслуживание будет происходить премущественно на дому, больные из общежитий будут госпитализированы в обязательном порядке. Помимо этого, в столице ввели свободное посещение в государственных школах, а частным школам рекомендовано уйти на каникулы на две недели.
  • Общее количество зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом выросло до 63 человек после того, как в воскресенье были диагностированы четыре новых случая инфицирования. Три из них были выявлены в Московской области, один — в Тюменской.

Основные индексы США выросли после рекордного обвала

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов пятницы закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения.

  • Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1 981 пункта, или 9,3%. Показатель S&P 500 поднялся на 9,2%, а NASDAQ подскочил на 9,3%. Это произошло на фоне заявлений президента Дональда Трампа о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19. Рост связан с возможными экономическими мерами, которые власти планируют принять для того, чтобы минимизировать последствия инфекции.
  • На фоне выступления Трампа выросли и цены на нефть: на торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае выросла на 5%, почти до $35 за баррель. Такой же рост показала и стоимость нефти WTI, которая поднялась до $33,4.
  • Крупное снижение на рынках США произошло на торгах 12 марта: тогда Dow Jones опустился на 9,99%, S&P 500 — на 9,51%, а NASDAQ — на 9,43%. Обвал стал сильнейшим с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%. Эксперты связали падение с опасениями из-за нового коронавируса.
  • По словам министра финансов России Антона Силуанова, вместо прогнозировавшегося профицита в 0,8% бюджет ожидает уменьшение на 1% ВВП и при текущих ценах на нефть доходы сократятся примерно на 2 трлн руб.

Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд
 

Конституционный суд России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправке нормам Конституции.

  • Президент 14 марта подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.
  • Заключение о поправках судьи КС вынесут в течение семи дней, уточняется в сообщении. В пресс-службе отметили, что процесс вынесения решения не будет публичным, поскольку не предполагает сторон-участниц, которым необходима гласность и состязательность.
  • Если судьи КС заключат, что предлагаемые изменения не противоречат положениям первой, второй и девятой глав Основного закона, их вынесут на всероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. Поправки будут признаны одобренными в случае поддержки половины участников голосования.
  • В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков предыдущих глав государства и введение запрета занимать пост президента более двух сроков и обеспечивают неприкосновенность для бывших глав государства. Кроме того, поправки закрепляют в Конституции роль и полномочия Госсовета, изменяют порядок назначения министров и руководителей силовых ведомств, а также расширяют полномочия КС.
  • В социальной сфере поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных пособий, а также вносят положение о МРОТ. Согласно изменениям, сумма минимального размера оплаты труда должна составлять не менее прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Также изменения затрагивают положения о ценностях россиян. В частности, в Конституцию предлагается внести упоминание о вере в Бога и положение о защите исторической правды.
Автор: Мария Лисицына
Теги: главные новости, последние новости
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