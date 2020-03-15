Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны закрывают границы из-за коронавируса, в России растет число заболевших COVID-19, власти Москвы вводят ограничения в школах, поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд; главные новости — в обзоре РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса

Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса. Меры вводятся на срок от двух недель до месяца или до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

С полуночи 15 марта Россия временно закрыла границу с Польшей и Норвегией для въезда иностранцев. Ограничение не коснется тех, кто имеет вид на жительство в России, а также граждан Белоруссии и членов официальных делегаций. Россия также ограничит авиасообщение со странами Евросоюза с полуночи 16 марта, рейсы будут осуществляться только в европейские столицы. Такие же ограничения вводятся для Норвегии и Швейцарии.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России принимаются надлежащие меры для борьбы с распространением инфекции и вводить в стране полный карантин и закрывать границы «нет необходимости». Она назвала такие меры «избыточными».

Молдавия. Латвия, Литва и Кипр временно закроют границу для въезда в страну иностранцам, кроме проживающих на ее территории. Власти Кипра также разрешат въезд тем, кто приезжает в стране по неотложным профессиональным обязанностям и имеет разрешение соответствующего министерства. В Казахстане власти ввели чрезвычайное положение, в рамках которого ограничили выезд за границу и въезд на территорию республики.

Ранее о таких же мерах сообщали Польша, Украина и Чехия. Кроме того, США объявили о закрытии своих границ для въезда из стран Европы сроком на 30 дней. Позже Вашингтон также запретил въезд из Великобритании и Ирландии.

Ситуация в Москве и России из-за коронавируса

В стране растет число случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них — завозные. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал введенный ранее режим повышенной готовности в столице «обстоятельством непреодолимой силы».