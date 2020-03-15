В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

Больничный корпус в Коммунарке (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции. Об этом говористя в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поступиашем в РБК.



Три случая зафиксированы в Московской области, 1 в Тюменской области. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-2019 в России достигло 63 человек.

Установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

В штабе отметили, что 60 случаев заражения COVID-2019 выявлено у граждан России, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.