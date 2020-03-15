Вирус из Китая , 15 мар, 12:47
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В Казахстане из-за коронавируса ввели чрезвычайное положение
Нур-Султан, Казахстан
В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса, сообщает Zakon.kz. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
Чрезвычайное положение будет действовать до 15 апреля. На этот период в республике будет введен карантин, усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов. Кроме того, будет приостановлена работа торговых центров, кинотеатров и выставок, а также запрещены массовые мероприятия, в том числе семейные, памятные и спортивные.
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