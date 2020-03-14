Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Ограничения вводятся на 15 дней. Мера не коснется иностранцев, которые работают или учатся в республике

Никос Анастасиадис (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране. Об этом в ходе телеобращения объявил президент Никос Анастасиадис, передает Cyprus Times.

Ограничения будут действовать 15 дней. Они не затронут граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Кипра, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям при условии, что получили разрешение от соответствующего министерства. Также исключение будет сделано для студентов, которые учатся в кипрских вузах.

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