Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.

С 17 марта и до 14 апреля будут запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. При этом грузовое сообщение будет сохранено.

Также в стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Проведение неорганизованных мероприятий разрешается в том случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться такие мероприятия должны до 23 часов.

Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии выявили 3 марта. Вирус обнаружили у женщины, вернувшейся в Италию из Италии с пересадкой в Мюнхене.

Согласно последним данным SCMP, во всем мире коронавирусом заразились 149 330 человек. Умерли 5722 человек.