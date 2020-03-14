Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Шесть граждан Узбекистана пострадали в ДТП в Саратовской области Общество, 14 мар, 23:48 Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса Общество, 14 мар, 23:26 Оперативный штаб назвал авиарейсы с больными коронавирусом пассажирами Общество, 14 мар, 23:05 Костин назвал выход Китая из «комы» способом победить кризис из-за вируса Экономика, 14 мар, 22:46 В Сирии из-за коронавируса перенесли парламентские выборы Политика, 14 мар, 22:42 За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек Общество, 14 мар, 22:13 «Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого Спорт, 14 мар, 22:01 США закрыли границы для иностранцев из Великобритании и Ирландии Общество, 14 мар, 21:45 Костин исключил дефицит валюты из-за закупленных три года назад долларов Экономика, 14 мар, 21:40 Пономарев сообщил о госпитализации после задержания у здания ФСБ Политика, 14 мар, 21:38 США включили две российские компании в санкционный список Бизнес, 14 мар, 21:37 Биатлонистка Вирер защитила титул победительницы общего зачета Кубка мира Спорт, 14 мар, 21:31 Трамп сдал тест на коронавирус Политика, 14 мар, 21:13 На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой Спорт, 14 мар, 21:06
Вирус из Китая ,  
0 

Латвия объявила о закрытии своих границ из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.

С 17 марта и до 14 апреля будут запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. При этом грузовое сообщение будет сохранено.

Также в стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Проведение неорганизованных мероприятий разрешается в том случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться такие мероприятия должны до 23 часов.

Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.

Как в разных странах борются с коронавирусом. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии выявили 3 марта. Вирус обнаружили у женщины, вернувшейся в Италию из Италии с пересадкой в Мюнхене.

Согласно последним данным SCMP, во всем мире коронавирусом заразились 149 330 человек. Умерли 5722 человек.

Теги: Латвия, госграница, коронавирус
Материалы по теме
За сутки в Италии от коронавируса умерли 175 человек
Общество
Российские авиакомпании объявили о приостановке рейсов в Европу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter