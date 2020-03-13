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Отмены полетов в Европу. Главное

Россия ограничит полеты в Евросоюз из-за коронавируса. С 16 марта летать можно будет только в столицы этих стран из терминала F аэропорта Шереметьево. В 2019 году в ЕС побывали 16,6 млн россиян — 35,4% тех, кто выезжал за рубеж
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия временно ограничивает пассажирские перевозки в страны Евросоюза, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое поступило в РБК вечером в пятницу, 13 марта.

  • С 00:00 понедельника, 16 марта, приостанавливаются полеты во все страны ЕС, кроме их столиц. Полеты будут осуществляться только из терминала F Шереметьево. Аналогичные ограничения вводятся на рейсы в Швейцарию и Норвегию.
  • Шереметьево — базовый аэропорт для «Аэрофлота». В пятницу, 13 марта, в Шереметьево из Внуково перевела все рейсы «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Остальные крупнейшие российские авиакомпании летают из двух других московских аэропортов — S7 и «Уральские авиалинии» осуществляют полеты из Домодедово, «Победа» и Utair — из Внуково. «Уральские авиалинии» также летают из Жуковского. При введении ограничения на полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию и переводе всех вылетов в терминал F Шереметьево (мера вступила в силу 13 марта) S7 и Utair объявили о полном прекращении полетов в эти страны.
  • Исключение делается лишь для чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
  • Причина ограничений — «обеспечение безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России», говорится в сообщении штаба.

Возможные потери

  • Всего в 27 странах ЕС в 2019 году, согласно данным пограничной службы ФСБ, побывали 16,6 млн россиян, или 35,4% всех, выезжавших за рубеж. Всего, по информации пограничников, за рубежом в прошлом году побывали 48 млн человек.
  • Наибольшее количество поездок было совершено в Финляндию — почти 4 млн человек, но эти данные учитывают все пересечения границы, в том числе наземным транспортом (личные автомобили, автобусные перевозки и т.д.). Отдельно по авиаперевозкам погранслужба ФСБ статистику не приводит.
  • Из не граничащих с Россией стран наибольшее количество поездок — 1,4 млн — в 2019 году было зафиксировано в Германию, авиасообщение с которой уже было частично ограничено.
  • По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Швейцарии побывали 253 тыс. россиян, в Норвегии — 138 тыс.
  • 13 марта пресс-служба Шереметьево сообщила на своем сайте, что за январь—февраль 2020 года аэропорт обслужил более 6,5 млн пассажиров.
  • Потери российских авиакомпаний от ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны из-за пандемии коронавируса могут составить 70–100 млрд руб. в 2020 году. По оценкам аналитиков Bain, ограничение полетов только в Италию, Германию, Францию и Испанию приведет к сокращению прямой выручки перевозчиков на 60 млрд руб.
Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева, Елена Сухорукова
Теги: Европа, «Аэрофлот», Utair
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Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд
Бизнес
Россия ограничит полеты в страны Европы
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