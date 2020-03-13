Отмены полетов в Европу. Главное

Россия ограничит полеты в Евросоюз из-за коронавируса. С 16 марта летать можно будет только в столицы этих стран из терминала F аэропорта Шереметьево. В 2019 году в ЕС побывали 16,6 млн россиян — 35,4% тех, кто выезжал за рубеж

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия временно ограничивает пассажирские перевозки в страны Евросоюза, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое поступило в РБК вечером в пятницу, 13 марта.

С 00:00 понедельника, 16 марта, приостанавливаются полеты во все страны ЕС, кроме их столиц. Полеты будут осуществляться только из терминала F Шереметьево. Аналогичные ограничения вводятся на рейсы в Швейцарию и Норвегию.

Шереметьево — базовый аэропорт для «Аэрофлота». В пятницу, 13 марта, в Шереметьево из Внуково перевела все рейсы «дочка» «Аэрофлота», авиакомпания «Россия». Остальные крупнейшие российские авиакомпании летают из двух других московских аэропортов — S7 и «Уральские авиалинии» осуществляют полеты из Домодедово, «Победа» и Utair — из Внуково. «Уральские авиалинии» также летают из Жуковского. При введении ограничения на полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию и переводе всех вылетов в терминал F Шереметьево (мера вступила в силу 13 марта) S7 и Utair объявили о полном прекращении полетов в эти страны.

Исключение делается лишь для чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.

Причина ограничений — «обеспечение безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России», говорится в сообщении штаба.

Возможные потери