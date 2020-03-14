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Поправки в Конституцию ,  
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Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент утвердил порядок принятия поправок в Конституцию, вступающий в силу после официальной публикации документа. Сами поправки вступают в силу по итогам всероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Он опубликован на портале правовой информации.

Законопроект состоит из двух частей: кроме самих поправок к главам 3-8 Конституции, в нем описан порядок их принятия. Поправки вступают в силу после всенародного голосования, а порядок их принятия после официальной публикации закона. Таким образом, сейчас Путин утвердил только процессуальную часть кампании. Это стало возможно после того, как законопроект одобрили заксобрания всех 85 регионов. Согласно президентским поправкам, после подписания документа, его рассмотрит Конституционный суд. Если КС сочтет, что внесенные изменения соответствуют положениям первой, второй и девятой главы Основного закона, в России пройдет всенародного голосование, которое назначено на 22 апреля. Для того, чтобы изменения окончательно вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования.

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Законопроект о поправках в Конституцию был одобрен Госдумой 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. Изменения, в частности, введут в основной закон упоминание «предков, передавших нам идеалы и веру в Бога», а также позволят Путину снова участвовать в президентских выборах. Он при этом он заявил, что полностью убрать из Конституции ограничение по количеству сроков для главы государства — нецелесообразно.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: поправки в Конституцию, Владимир Путин
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