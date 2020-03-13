Власти Чехии из-за коронавируса запретили своим гражданам выезд из страны

На следующий день после введения чрезвычайного положения из-за коронавируса власти Чехии решили полностью закрыть границы как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны

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Правительство Чехии ужесточило карантинные меры для сдерживания распространения коронавируса: с понедельника, 16 марта, вводится полный запрет на пересечение границы, сообщает портал Actualne. Граждане страны и обладатели вида на жительство не смогут покинуть ее, а иностранцы не смогут въехать на территорию Чехии.

Исключение сделано для граждан Чехии, возвращающихся из-за границы, и водителей грузовиков.

Новые меры были приняты через сутки после того, как в стране на 30 дней было введено чрезвычайное положение. Оно вступало в силу в субботу, 14 марта, и предполагало запрет на въезд в Чешскую Республику граждан 15 стран. В список вошли Китай, Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания и Франция. Гражданам Чехии также запретили посещать эти государства, ограничения по въезду не распространяются на водителей грузовиков, экипажи поездов и пилотов самолетов.

Однако условия пересечения границы были объявлены более мягкие: на границе с Австрией предполагалось оставить четыре пропускных пункта, с Германией — семь.