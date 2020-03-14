Матвиенко сочла избыточной мерой закрытие границ из-за коронавируса

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российское правительство и оперативный штаб контролируют ситуацию с коронавирусом в стране, и на данном этапе приняты достаточные меры по борьбе с распространением заболевания. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Судя по тому, как развивается ситуация в России, штабом приняты надлежащие меры», — сказала она, отметив, что ограничения продлятся до 1 апреля и затем могут быть усилены. «Избыточных мер в данном случае нет необходимости вводить», — ответила Матвиенко на вопрос о возможности в стране полного карантина и закрытия границ. По ее словам, «ненужных тревог» по поводу принимаемых властями мер быть не должно.

Накануне закрыть границы России из-за коронавируса предложил бизнесмен Олег Дерипаска. По мнению бизнесмена, власти должны запретить въезд в страну иностранцев в течение двух месяцев, а также отменить все массовые мероприятия. «Это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение», — отметил Дерипаска.

13 марта Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами Евросоюза. С 16 марта в европейские столицы будут выполняться только регулярные рейсы из терминала F Шереметьево. В Москве и Московской области ввели свободное посещение школ, а также запретили все массовые мероприятия. Все граждане, прибывшие из наиболее пострадавших от коронавируса стран, должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.