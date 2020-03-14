В Москве ввели ограничения для больниц и школ из-за коронавируса. Главное
Запрет посещений в больницах
Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Среди введенных мер:
- Прекращение допуска посетителей в стационары больниц, детдома и интернаты.
- Руководителям медицинских учреждений поручено обеспечить амбулаторно-поликлиническое обслуживание «преимущественно» на дому.
- Обязательная госпитализация больных с тяжелой картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа.
- Обязательная госпитализация больных из общежитий.
- Отмена плановой диспансеризации.
- Главе департамента здравоохранения Москвы поручено обеспечить готовность государственных больниц к приему больных с коронавирусом.