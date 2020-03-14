В Москве ввели ограничения для больниц и школ из-за коронавируса. Главное

Каникулы и свободное посещение в школах

В государственных школах Москвы введено свободное посещение.

«Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Частным школам столицы власти рекомендовали уйти на две недели на каникулы или перейти на дистанционное обучение.

Десяти школам при посольствах стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией департамент образования Москвы рекомендовал уйти на каникулы на две недели.

К утру 14 марта в Москве выявлено 24 случая коронавируса. Общее число выявленных случаев в России — 45. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, более 13 тыс. жителей столицы, вернувшихся из стран, где было отмечено значительное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией, находятся в самоизоляции.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 141 тыс. человек, умерли более 5390 человек. Решение о временной приостановке работы школ и вузов из-за карантина приняли многие страны Европы, в том числе Франция, Италия, Чехия и Украина.