США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Трамп объявил, что из-за распространения инфекции с 13 марта вводится запрет на въезд в США из Европы. Мера, которая будет действовать 30 дней, не коснется Великобритании

Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / AP)

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 США на 30 дней введут запрет на въезд из стран Европы. Об этом объявил президент Дональд Трамп, передает CNN. Исключение будет сделано для Великобритании.

«Новые правила вступят в силу в пятницу [13 марта] в полночь», — заявил он в ходе обращения к нации из Овального кабинета.

По словам американского президента, исключения также будут сделаны для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.

Запрет введен в связи с тем, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели Соединенные Штаты для сдерживания распространения инфекции, заявил Трамп.

Материал дополняется