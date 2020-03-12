Вирус из Китая , 12 мар, 04:09
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США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Трамп объявил, что из-за распространения инфекции с 13 марта вводится запрет на въезд в США из Европы. Мера, которая будет действовать 30 дней, не коснется Великобритании
Дональд Трамп
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 США на 30 дней введут запрет на въезд из стран Европы. Об этом объявил президент Дональд Трамп, передает CNN. Исключение будет сделано для Великобритании.
«Новые правила вступят в силу в пятницу [13 марта] в полночь», — заявил он в ходе обращения к нации из Овального кабинета.
По словам американского президента, исключения также будут сделаны для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус.
Запрет введен в связи с тем, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели Соединенные Штаты для сдерживания распространения инфекции, заявил Трамп.
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