США закрыли границы для иностранцев из Великобритании и Ирландии

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Власти Соединенных Штатов расширили меры по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV и ограничили въезд в страну иностранных граждан из Великобритании и Ирландии. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время брифинга в Белом доме 14 марта.

По его словам, запрет начнет действовать с полуночи понедельника (7:00 мск). И.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф пояснил, что ограничение вводится в связи с увеличением случаев заражения в Соединенном Королевстве и Ирландии.

Запрет будет действовать для тех иностранцев, которые посещали эти страны в течение последних 14 дней. Въехать в США смогут их граждане, постоянные резиденты с членами семей, а также иностранные дипломаты.

13 марта президент Дональд Трамп на 30 дней запретил въезд в страну иностранных граждан из 36 европейских стран. Американские граждане смогут попасть в США после прохождения теста на коронавирус.

В Евросоюзе одностороннее решение Вашингтона о временном закрытии границ не одобрили. Как говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля, «коронавирус — это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий».