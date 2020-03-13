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Украина решила запретить въезд для иностранцев

Ограничения будут введены через два дня сроком на две недели. Они могут быть продлены в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса
Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

Украина закроет границу для иностранных граждан через два дня из-за распространения коронавируса, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время срочного брифинга, трансляция которого велась на странице офиса президента Украины в сети Twitter.

Ограничения на въезд будут действовать в течение двух недель. МИД Украины предупредит другие страны о закрытии границы, отметил Данилов.

По его словам, действие запрета на въезд для иностранных граждан может быть продлено «в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация».

Правительство также настоятельно рекомендовало украинцам ограничить поездки за рубеж. Данилов отметил, что те граждане страны, кто уже находится за границей, могут вернуться домой, но по возвращении будут помещены под медицинское наблюдение. В течение недели все пункты пропуска получат экспресс-тесты для выявления зараженных, утверждает секретарь СНБО.

Также в пятницу стало известно о первом случае смерти от коронавируса на Украине, сообщает «Новое время» со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. Жертвой стала женщина, проживающая в Житомирской области. В стране также остаются инфицированными еще два человека, передает издание.

Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
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С 12 марта Украина ввела ряд мер по противодействию коронавирусу. В частности, все учебные заведения ушли на карантин сроком на три недели, также в стране были запрещены массовые мероприятия численностью более 200 человек. Спортивные соревнования по согласованию с организаторами будут проходить без зрителей.

Всего в мире зафиксировано, по данным издания South China Morning Post, более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом с начала вспышки заболевания в конце 2019 года. Умерли более 5 тыс. человек.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, СНБО Украины, запрет на въезд
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