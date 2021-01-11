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«Британский штамм» в России, отставка мэра Якутска. Главные новости РБК

В Россию завезли «британский штамм» COVID-19; глава Якутска уволится; в США требуют отставки Трампа; в России введут новые требования к сигаретам. Также подборка главных событий длинных выходных — в обзоре РБК

«Британский штамм» COVID-19 пришел в Россию

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в России в конце 2020 года, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

  • Новый вид вируса завез в страну россиянин, который вернулся из Великобритании, заболевание у него протекает бессимптомно. По словам Поповой, этот человек — пока единственный в стране, у кого выявили новый штамм.
  • По словам главы Роспотребнадзора, выявить «британский штамм» способны все существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус, а вакцины, которые разработали в стране, «абсолютно точно защищают» от него. Новый вид вируса более заразен, но он не делает течение коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелее.

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  • Из-за пандемии наступивший год можно сравнить с 1945-м — последним годом Второй мировой войны, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Однако сегодня мир ведет войну в условиях отсутствия международной солидарности и конкуренции между богатыми странами за доступ к вакцинам от заболевания, считает он.

Как выглядит Лондон после введения нового локдауна. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Глава Якутска объявила о досрочной отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева решила досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. В 2018 году беспартийная Авксентьева победила на выборах кандидата от «Единой России». Ее победа стала «сюрпризом», говорила глава ЦИК Элла Памфилова.

  • Сейчас Авксентьевой предстоит несколько плановых операций, реабилитация после которых может занять продолжительное время. По ее словам, причины ухудшения ее здоровья — стрессы и «постоянная тревога за город».
  • Своим преемником на посту мэра она видит заместителя главы города Евгения Григорьева. «Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него», — написала Авксентьева.
  • Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что обсуждал с Авксентьевой вопрос о ее отставке. Он отметил, что мэр города не хочет, чтобы из-за проблем со здоровьем страдала ее работа, а быть главой столицы республики — «не только физическое, но и моральное сверхнапряжение».

  • Сразу после победы Авксентьева пообещала снизить цену на проезд в общественном транспорте. Это обещание она выполнила, хотя цена и упала всего на два рубля. Также сразу после выборов чиновница заявила, что намерена добиться продажи всех дорогих внедорожников, принадлежащих мэрии и муниципальным предприятиям. Среди ее последних инициатив — продажа здания мэрии. Она пояснила, что городским чиновникам «необязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города» и предложила им переехать на окраину в современной здание с опен-офисом.
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Политика
Сардана Авксентьева

Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие президента Дональда Трампа в отношении массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, за которой, по данным американских СМИ, стоят связанные с Москвой хакерские группировки.

  • Отсутствие активных действий президента может быть связано с тем, что у Москвы есть некий компромат на Трампа, что делает его «служанкой Путина», считает Пелоси. Ранее Трамп говорил о возможной причастности к этой атаке хакеров из Китая и выражал сомнение в том, что к инцидентам причастна Москва. Россия свою причастность к атакам отрицала.
  • Из-за этой бездеятельности и «подстрекательств к мятежу», в которых Трампа обвинили демократы после штурма конгресса его сторонниками 6 января, палата представителей намерена рассмотреть резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего главу государства от власти — из-за его «недееспособности». По словам Пелоси, она намерена поддержать эту резолюцию.
  • 6 января конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов США, однако сторонники Трампа устроили в Вашингтоне многотысячный митинг, прорвали полицейское оцепление и ворвались в здание конгресса. В беспорядках погибли пять человек. Власти США после этого завели как минимум 25 дел о внутреннем терроризме, более чем 50 участникам событий уже предъявили обвинения.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Сигареты в России станут самозатухающими

Минздрав и МЧС прорабатывают стандарт, который обяжет производителей сигарет делать их самозатухающими, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

  • По его словам, сигареты, способные потухнуть сами, широко распространены в европейских странах, где в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.
  • Утвердить такой стандарт в России, по расчетам Еникеева, могут через два года. Сейчас сигареты в России изготавливают из селитрованной бумаги, которая хорошо горит.
  • В апреле 2020-го Еникеев назвал непотушенные сигареты основной причиной пожаров в России. На втором месте — неправильная эксплуатация печного отопления в частных домах, а на третьем — неисправность электрооборудования.

Главные новости РБК за новогодние каникулы

Пока большинство россиян были на новогодних каникулах, РБК выбрал для своих читателей самые важные события начала 2021 года.

  • Ученый из Демократической Республики Конго, который когда-то первый выявил вирус Эбола, заявил о симптомах неизвестной смертельной болезни — «болезни Х» — у одной из своих пациенток. Эксперт Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что говорить об угрозе нового опасного заболевания пока рано.
  • Страны ОПЕК+ договорились о том, что Россия и Казахстан смогут увеличить добычу нефти, после чего цены на «черное золото» достигли наибольших показателей с февраля 2020 года.
  • 6 января, когда конгресс США должен был утвердить результаты выборов президента, сторонники Дональда Трампа пошли на штурм здания и прошлись по кабинетам сенаторов. Результаты выборов все же утвердили днем позже, демократы пригрозили Трампу импичментом «за разжигание мятежа», а Twitter навсегда заблокировал его аккаунт.
  • Британский штамм коронавируса распространился более чем в 40 странах мира, в том числе в России.
  • Росли в цене криптовалюты: курс биткоина несколько раз обновил исторический максимум и торгуется по цене выше $40тыс., Ethereum тоже активно рос и уже побил рекорд января 2018 года.
  • Умер Андрей Трубников, основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • В Норильске снежная лавина сошла на горнолыжный курорт, снеся пять домов с отдыхающими, три человека погибли.
  • В Индонезии разбился самолет авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты. На борту находились 62 человека, все они считаются погибшими.
  • В Тюменской области произошел пожар в частном доме престарелых, погибли семь человек. Его хозяйку задержали.
  • Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, по оценкам Bloomberg, превысило $200 млрд.
  • Россиянин Александр Большунов второй раз стал победителем лыжной многодневной гонки «Тур де Ски», другой россиянин, Денис Спицов, победил в масс-старте свободным стилем. Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете в Оберхофе.
  • В России два дня подряд, 9 и 10 января, выявляли минимум случаев COVID-19 с ноября.
Автор
Наталья Демченко
Якутск коронавирус вакцинация COVID-19
Материалы по теме
Мэр Якутска объявила о досрочной отставке по состоянию здоровья
Политика
МЧС и Минздрав решили ввести новое требование к сигаретам
Общество
Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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