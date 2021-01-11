«Британский штамм» в России, отставка мэра Якутска. Главные новости РБК

В Россию завезли «британский штамм» COVID-19; глава Якутска уволится; в США требуют отставки Трампа; в России введут новые требования к сигаретам. Также подборка главных событий длинных выходных — в обзоре РБК

«Британский штамм» COVID-19 пришел в Россию

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в России в конце 2020 года, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.