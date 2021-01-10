Попова назвала сроки обнаружения «британского штамма» COVID-19 в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса SARS-CoV-2 был обнаружен в России в конце 2020 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1».

Штамм выявили у человека, который вернулся в Россию из Великобритании. «Только у одного человека был коронавирус нового штамма. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо. У него не было никаких симптомов», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, существующие в России ПЦР-тесты на коронавирус способны выявить и «британский» штамм. «И вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», — добавила она. Попова отметила, что новый вид вируса более заразен, но он не делает течение коронавирусной инфекции COVID-19 тяжелее.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. Случаи заражения новым штаммом были выявлены в более чем 40 странах, некоторые государства, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.