Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии Политика, 20:51 В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом РБК и Geely, 20:41 СК возбудил дело после гибели двух детей в ДТП с автобусами в Башкирии Общество, 20:34 Вяльбе оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски» Спорт, 20:28 В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19 Общество, 20:15 СМИ узнали о просьбе Трампа к союзникам в конгрессе помешать импичменту Политика, 20:10 В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса Общество, 19:57 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 19:50 Пятеро россиян стали претендентами на приз лучшему новичку сезона НХЛ Спорт, 19:45 Ученые нашли связь между коронавирусом и дисфункцией мозга Общество, 19:34 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 19:00 Двум барам в Москве пригрозили закрытием за работу после полуночи Общество, 18:45 Российские саночники победили в командной эстафете на чемпионате Европы Спорт, 18:42 Большунов второй раз подряд выиграл общий зачет многодневки «Тур де Ски» Спорт, 18:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19

Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании. Новый вариант вируса начал распространяться в декабре. В ВОЗ заявили, что он на 50-70% заразнее известных ранее
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России выявлен первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.

Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого «британский штамм» выявили, по меньшей мере, в 41 стране.

«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране
Общество
Фото:Matt Dunham / AP

Несмотря на скорость распространения, «британская» мутация вируса не влияет на тяжесть заболевания, говорил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также указал, что штамм передается среди всех возрастных групп и дети не относятся к группе повышенного риска.

Некоторые страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией и другими государствами, где обнаружен новый штамм. Власти России также приостановили авиарейсы в королевство с 22 декабря. С 26 декабря прибывающие в страну из Великобритании и Северной Ирландии должны уйти на двухнедельный карантин. Мера продлена до 12 января.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи сможет защитить от британского штамма SARS-CoV-2. «Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них», — пояснял академик Российской академии наук Александр Чучалин.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Авторы
Михаил Котляр, Наталия Анисимова
коронавирус Россия Великобритания Анна Попова
Материалы по теме
ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма COVID
Общество
Британский штамм коронавируса выявили в 22 странах Европы
Общество
«Британский» штамм коронавируса COVID-19 обнаружили в 41 стране
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter