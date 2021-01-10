В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19

Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании. Новый вариант вируса начал распространяться в декабре. В ВОЗ заявили, что он на 50-70% заразнее известных ранее

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России выявлен первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, новый вариант вируса обнаружили у россиянина, вернувшегося из Соединенного Королевства.

Новый более заразный штамм коронавируса начал распространяться в Великобритании с начала декабря. По данным ВОЗ, он на 50-70% заразнее обычных вариантов SARS-CoV-2. После этого «британский штамм» выявили, по меньшей мере, в 41 стране.

Несмотря на скорость распространения, «британская» мутация вируса не влияет на тяжесть заболевания, говорил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также указал, что штамм передается среди всех возрастных групп и дети не относятся к группе повышенного риска.