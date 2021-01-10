В России второй день подряд выявили минимум случаев COVID-19 с ноября

22,8 тыс. заболевших — это наименьший показатель с 18 ноября. Всего в стране заболели 3,4 млн человек

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 22 851 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Это минимальное число заражений за последние полтора месяца. Меньше было 18 ноября, когда выявили 20,9 тыс. заразившихся.

9 января власти сообщали о 23,3 тыс. заболевших, что стало минимумом с 18 ноября. Уже больше недели в стране выявляют менее 25 тыс. инфицированных ежесуточно. До новогодних праздников суточная заболеваемость была в среднем на 5 тыс. человек выше, 24 декабря был зафиксирован абсолютный рекорд с начала эпидемии — 29,9 тыс. заболевших.

Всего в России с начала эпидемии заразились 3,4 млн человек. Больше всего новых случаев выявили в следующих регионах: